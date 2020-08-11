Máscara: acessório deve ser considerado na hora de montar o look

Profissional explica que a escolha da máscara pode ajudar ou atrapalhar a causar uma boa impressão. Crédito: Reprodução Pinterest

Há alguns meses, as máscaras passaram a fazer parte da rotina de todo mundo. Com o passar do tempo, várias versões foram surgindo e caindo nos diferentes gostos . O que pouca gente sabe é que, assim como a roupa, ela pode interferir no que a sua imagem expressa e na impressão que você causa.

Segundo a consultora de imagem e estilo Marcela Altoé, a máscara precisa ser considerada na hora de montar o look. O rosto ocupa menos de 20% da área total do corpo e é responsável por 80% da nossa comunicação visual. É nele que estão os órgãos que expressam as emoções e é para onde olhamos ao conversar com alguém, explica

Como é inevitável usar a máscara, é preciso considerar seu impacto e fazer a escolha com critérios para que ela não sabote a mensagem que a sua imagem transmite. A máscara é acessório que ocupa grande parte do rosto. Por isso, merece bastante atenção. Se um brinco ou uma camisa não combinam com algumas ocasiões, o mesmo critério deve ser considerado na escolha dos acessórios que vão acompanhá-la, complementa.

Como escolher

A escolha da máscara, assim como a roupa, deve ser pensada de acordo com o que você quer expressar naquele momento. Máscaras com estampas fofas, por exemplo, não são recomendadas para reuniões sérias. Usar máscaras de cores vibrantes, estampadas em tie dye, flores, bichinhos e outras figurinhas vai comunicar uma mensagem mais divertida, informal ou até mesmo infantil, o que não é o objetivo quando você precisa passar credibilidade e confiança, destaca Marcela.

Já pessoas que precisam ter uma comunicação mais leve e empática com atendimento ao público, por exemplo, devem evitar preto e outras cores fortes e impactante, completa a profissional.

Para não errar

A dica de Marcela é optar pelas lisas de cores neutras. Quem já sabe a sua cartela de cores pessoal pode escolher dentro dessa gama. Além de evitar uma aparência abatida, sempre vai combinar com o restante do guarda- roupa, acrescenta.

Além disso, é importante observar se a máscara chama mais atenção que o look. Ou se as cores brigam entre si. Outra dica é usar a máscara da mesma cor da camisa, mas em tons diferentes, a chamada coordenação monocromática. Você também pode usar o círculo cromático, que é um disco que contém todas as cores em ordem e combinar a máscara com a cor oposta (complementar) ou a cor vizinha (análoga). Essas combinações sempre dão certo.