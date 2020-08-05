5 dicas para a maquiagem não transferir para o tecido da máscara

Desde a chegada da pandemia, o uso da máscara passou a ser essencial e a fazer parte da vida de todo mundo. Com isso, os procedimentos estéticos e técnicas de maquiagem com foco no olhar ganharam ainda mais força, mas há quem não abra mão de uma produção completa mesmo com uso obrigatório do acessório.
Pra quem é do "time das produzidas", é preciso estar atenta: a pele abafada sob o tecido, além de precisar de cuidados especiais, também pode interferir na duração da make. Por isso, alguns truques são necessários para que os prejuízos do uso - necessário - do acessório sejam os menores possíveis.
A atenção já deve começar na escolha da máscara que você irá usar quando estiver com maquiagem. A utilização de máscaras com o formato mais anatômico (com bico) faz com que haja menos atrito entre o acessório e a pele, evitando danos à maquiagem, afirma Bruna Monteiro, maquiadora profissional.
Outra dica é usar uma máscara que caiba perfeitamente em você, o tamanho ideal para que ela não fique deslizando no rosto. Dessa forma, também evitamos o atrito, que é um dos grandes responsáveis pela transferência da make para o tecido, acrescenta Bruna.
Truques de expert
Em relação aos cuidados e dicas no processo de produção, a profissional listou 5 orientações básicas pra você não ter mais a make arruinada pela máscara. Confira:
Substitua o batom pelo hidratante labial
A primeira dica é fazer um bom pré-pele, hidratando o rosto antes da maquiagem. Manter uma boa rotina de cuidados diários com a pele auxilia na durabilidade da maquiagem em geral.
Use produtos de pele com o acabamento matte, as bases e pós com este tipo de acabamento matte foram feitos para pele mais oleosas, mas auxiliam bastante na durabilidade. Além disso, é importante usar um bom primer, o produto ajuda bastante na fixação.
É indicado selar a pele com pó translúcido ou banana - pós soltos em geral -, eles seguram a oleosidade e evitam que a base transfira para o tecido da máscara. Finalize com pó compacto no seu tom para potencializar o efeito.
Utilize um fixador de maquiagem em spray. Existem fixadores de aplicação para serem utilizados antes de maquiar e após finalizar a maquiagem, escolha um de sua preferência para manter os produtos aplicados no lugar.
Evite o uso de batons, principalmente os que têm efeito gloss, Além da máscara tampar, acaba sujando a máscara em excesso, invista em um hidratante labial (lip balm).