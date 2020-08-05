5 dicas para a maquiagem não transferir para o tecido da máscara

Saiba quais são os truques para manter a produção por trás da máscara. Crédito: Reprodução Instagram / @maybelinenybrasil

Desde a chegada da pandemia, o uso da máscara passou a ser essencial e a fazer parte da vida de todo mundo. Com isso, os procedimentos estéticos e técnicas de maquiagem com foco no olhar ganharam ainda mais força, mas há quem não abra mão de uma produção completa mesmo com uso obrigatório do acessório.

Pra quem é do "time das produzidas", é preciso estar atenta: a pele abafada sob o tecido, além de precisar de cuidados especiais, também pode interferir na duração da make. Por isso, alguns truques são necessários para que os prejuízos do uso - necessário - do acessório sejam os menores possíveis.

A atenção já deve começar na escolha da máscara que você irá usar quando estiver com maquiagem. A utilização de máscaras com o formato mais anatômico (com bico) faz com que haja menos atrito entre o acessório e a pele, evitando danos à maquiagem, afirma Bruna Monteiro, maquiadora profissional.

Outra dica é usar uma máscara que caiba perfeitamente em você, o tamanho ideal para que ela não fique deslizando no rosto. Dessa forma, também evitamos o atrito, que é um dos grandes responsáveis pela transferência da make para o tecido, acrescenta Bruna.

Truques de expert

A maquiadora Bruna Monteiro dá algumas orientações pra manter a make "no lugar" mesmo com máscara. Crédito: Divulgação

Em relação aos cuidados e dicas no processo de produção, a profissional listou 5 orientações básicas pra você não ter mais a make arruinada pela máscara. Confira: