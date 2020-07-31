Aprenda a fazer uma maquiagem ideal para pele madura

Com o passar do tempo, a pele vai perdendo o viço natural e passa a ter um aspecto um pouco mais ressecado. Por isso, a hidratação é essencial e saber usar os produtos certos em quantidades adequadas pode ajudar a não colocar as rugas e linhas de expressão ainda mais em evidência. Além disso, uma boa iluminada pode trazer de volta a viçosidade sem fazer a pele parecer oleosa.