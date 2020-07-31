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Beleza para Todxs

Aprenda a fazer uma maquiagem ideal para pele madura

Com o passar do tempo, os cuidados com a pele e a maquiagem exigem um pouco mais de atenção. Saiba quais são os passos para arrasar na produção em pele madura

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 17:39

Públicado em 

31 jul 2020 às 17:39
Aline Bretas

Colunista

Aline Bretas

Maquiagem para pele madura; coluna de Aline Bretas
Maquiagem para pele madura; coluna de Aline Bretas Crédito: Arquivo pessoal
Com o passar do tempo, a pele vai perdendo o viço natural e passa a ter um aspecto um pouco mais ressecado. Por isso, a hidratação é essencial e saber usar os produtos certos em quantidades adequadas pode ajudar a não colocar as rugas e linhas de expressão ainda mais em evidência. Além disso, uma boa iluminada pode trazer de volta a viçosidade sem fazer a pele parecer oleosa.
Vale lembrar também que engana-se que pensa que o segredo está na quantidade e que quanto mais produtos aplicar, melhor vai ser a cobertura, isso pode deixar a pele com um aspecto craquelado. 
Para tirar todas as dúvidas e entregar os truques, nesta semana, vou mostrar todos os passos maquiando a minha mãe. Confira todas as dicas no vídeo abaixo:

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Aline Bretas

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