Guia do iluminador: aprenda como causar o efeito 'glow' na maquiagem

A equipe da Laura Mercier deu dicas valiosas para alcançar esse efeito. Crédito: Reprodução/Instagram/@thestudyofmakeup

Enfatizar a beleza natural em vez de escondê-la atrás de camadas de produtos tem sido uma aposta forte no mundo da beleza. A tendência vem se confirmando cada vez mais com maquiagens onde a pele apresenta um aspecto de iluminado natural. O efeito glow, que já foi estabelecido em temporadas passadas, agora aparece repaginado e com mais viço do nunca, como um brilho que vem de dentro da pele. Confira as dicas da maquiadora Luciana Pesinato, de Laura Mercier Brasil:

A chave para esse tipo de maquiagem é investir em produtos de texturas leves e fluidas, que garantem esse aspecto fresh. O primeiro passo da make glow começa já na escolha do primer, que além de fixar maquiagem e uniformizar a superfície, também tem a função de selar o skincare, garantindo que a pele retenha a umidade e tenha um aspecto saudável. Hoje já existe uma infinidade de subcategorias específicas de primers para diferentes tipos de pele, inclusive primers com função iluminadora, que refletem a luz e adicionam uma luminosidade natural, promovendo radiância a longo prazo.

A escolha da base para potencializar o efeito glow também deve ser estratégica, dando preferência para produtos que contenham micro partículas de pigmentos perolados para promover um viço natural. Dê preferência para produtos com textura cremosa, como os Tinted Moisturizers com efeito iluminador, que tem acabamento leve para promover um efeito saudável e natural sem esforço, além de suas múltiplas funções como hidratar, proteger do sol e suavizar linhas finas.

Atente-se também aos outros produtos

Para selar a make e trazer frescor e glow sem muito esforço, a aposta é aplicar pós com um toque sutil de brilho para realçar ainda mais sua beleza natural. Disponíveis também na versão glow, os pós translúcidos, por serem excepcionalmente finos, não pesam a maquiagem e são ideais para selar a base, fazendo com que ela dure muito mais tempo na pele..

Além de uma boa preparação de pele, produtos com partículas de brilho, como os iluminadores em pó, são essenciais para garantir o look luminoso. Na hora de escolher o iluminador, levar em conta o seu tom de pele pode ajudar a encontrar uma nuance que valorize a sua maquiagem. Mulheres com tons mais amarelados e quentes, comum entre as brasileiras, tendem a combinar mais com nuances de dourado. Por sua vez, as de peles com fundo frio e rosado combinam mais com tons perolados.