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Pele de Hollywood: técnica de beleza das Kardashian chega ao ES

O tratamento que veio dos Estados Unidos reestrutura a face,  garantindo uma pele renovada e sem flacidez

Publicado em 13 de Março de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 16:09
Kim Kardashian Crédito: Reprodução/ Instagram
O procedimento estético usado pelas irmãs  Kardashian acaba de chegar ao Espírito Santo. Famoso pela reestruturação completa da face, o tratamento garante uma pele renovada e radiante, sem linhas de expressão, poros abertos ou flacidez. O segredo da pele das irmãs americanas é um sucesso no mundo todo. "Ele consiste na reestruturação completa da face, garantindo uma pele renovada e radiante, tratando linhas de expressão, poros abertos, manchas, tom desigual da pele, flacidez e é realizado por uma equipe multidisciplinar", explica a micropigmentadora Vanessa Cabral, que trouxe a técnica de Miami. 

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No Hollywood Skin é usado o dermaroller com agulhas de ouro aliado ao skinbooster, tratamento que combina ácido hialurônico não reticulado (isto é, ele não aumenta o volume) e substâncias como colágeno, Dmae, vitaminas, coenzimas e antioxidantes, além de toxina botulínica, conferindo efeito tensor imediato. "O dermaroller gera microlesões na pele, facilitando a absorção e potencializando a penetração dos ativos do skinbooster, que é chamado de drug delivery. O procedimento também induz a produção de colágeno, proteína que dá firmeza e sustentação à pele", diz a micropigmentadora.
A paciente ainda leva para casa um poderoso soro que deve ser usado por três dias. "A estrutura da bioplacenta simula o crescimento celular e o colágeno de biossíntese e ao mesmo tempo tem um efeito cicatrizante. São substâncias sintetizadas em laboratórios, oferecendo assim fatores de crescimento, antirrugas e hidratantes que levam o rejuvenescimento da pele, o poder curativo da placenta, ajuda a reparar os danos à pele, a perda de elasticidade, a pigmentação irregular e linhas e rugas profundas além da vermelhidão". São indicadas de 2 a 3 sessões do tratamento a cada 7 dias. 

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