Pele de Hollywood: técnica de beleza das Kardashian chega ao ES

Kim Kardashian Crédito: Reprodução/ Instagram

O procedimento estético usado pelas irmãs Kardashian acaba de chegar ao Espírito Santo. Famoso pela reestruturação completa da face, o tratamento garante uma pele renovada e radiante, sem linhas de expressão, poros abertos ou flacidez. O segredo da pele das irmãs americanas é um sucesso no mundo todo. "Ele consiste na reestruturação completa da face, garantindo uma pele renovada e radiante, tratando linhas de expressão, poros abertos, manchas, tom desigual da pele, flacidez e é realizado por uma equipe multidisciplinar", explica a micropigmentadora Vanessa Cabral, que trouxe a técnica de Miami.

No Hollywood Skin é usado o dermaroller com agulhas de ouro aliado ao skinbooster, tratamento que combina ácido hialurônico não reticulado (isto é, ele não aumenta o volume) e substâncias como colágeno, Dmae, vitaminas, coenzimas e antioxidantes, além de toxina botulínica, conferindo efeito tensor imediato. "O dermaroller gera microlesões na pele, facilitando a absorção e potencializando a penetração dos ativos do skinbooster, que é chamado de drug delivery. O procedimento também induz a produção de colágeno, proteína que dá firmeza e sustentação à pele", diz a micropigmentadora.