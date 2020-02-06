Juventude e idade: as novidades do Congresso Mundial de Dermatologia

Tratamentos para pele Crédito: shutterstock

Na última semana, dermatologistas de várias partes do mundo se reuniram para conhecer resultados de experimentos, novas substâncias e tendências que vão nortear a área no mundo todo. Sediado em Paris, o Congresso Mundial IMCAS trouxe o debate sobre juventude e idade em dermatologia, cirurgia plástica e ciência estética. O evento mostrou trabalhos importantes sobre melasma, cabelos e botox, que prometem mudar radicalmente tratamentos de problemas que mexem com a autoestima de homens e mulheres, como manchas, queda de cabelos e flacidez. Dermatologistas capixabas, que estiveram no evento, antecipam as novidades que em breve estarão nas clínicas do Estado. Confira.

Queda de cabelo

A queda de cabelo é um problema comum e uma das grandes queixas dos pacientes em clínicas dermatológicas. A dermatologista Isabella Redighieri conta que a grande novidade desta área são a laserterapia capilar e a infusão de medicamentos diretamente no bulbo. "São as alternativas mais eficazes para controlar a evolução das alopecias, estimular o crescimento de fios novos e melhorar sua espessura. Os ativos mais comentados foram os fatores de crescimento, que além de promoverem a proliferação capilar, melhoram a circulação local, estimulam a síntese de colágeno e elastina, criando um ambiente propício para os fios", explica.

Isabella Redighieri Crédito: Divulgação

"As grandes novidades contra a queda de cabelos são a laserterapia capilar e a infusão de medicamentos diretamente no bulbo" Isabella Redighieri - Dermatologista

A médica disse ainda que foram demonstrados novos aparelhos, com técnica simples e rápida, que utilizam fios muito semelhantes aos naturais e com resultado bem interessante. "Eles devem chegar ao Brasil ainda esse ano. O procedimento é rápido, relativamente simples e pode ser feito em consultório. Porém é mais indicado para áreas menores, como cobrir falhas, cicatrizes e entradas. São utilizados fios artificiais, parecidos com os fios de sutura reabsorvíveis, com diversas opções de cores e tamanhos, que se aproximam bastante as características do fio natural do paciente", explica.

As técnicas também estão mais modernas e menos invasivas. "Além disso, aparelhos com tecnologia robótica bem modernas estão surgindo a cada ano, e alguns novos estão para serem liberados para uso no Brasil. As técnicas estão evoluindo rapidamente, e as sessões realizadas no consultório são cada vez mais rápidas, menos invasivas e dolorosas, sem atrapalhar a rotina do paciente". A médica contou ainda que o tratamento da calvície androgenética deve ser contínuo, pois o hormônio (DHT - di-hidrotestosterona) que leva ao afinamento progressivo dos fios, continua agindo. "A combinação de ativos que bloqueiam a ação do DHT, com vitaminas, aminoácidos, vasodilatadores e fatores de crescimento favorecem o controle e melhora do quadro".

Preenchedores para volumização de nádegas

A dermatologista Sandra Federici conta que uma das palestras mais interessantes foi a de bioestimuladores e volumização de nádegas. "Na realidade já utilizamos bioestimuladores há algum tempo que melhoram a textura e contorno. Mas com a idade ocorre uma perda de volume, um achatamento na nádega, e o bioestimulador muitas vezes não é suficiente para repor esta perda. O uso de substâncias como o ácido hialurônico mais reticulado e concentrado, envazado em seringas de 20 ml, pode ser uma alternativa para repor o volume das nádegas".

Sandra Federici Crédito: Arquivo A Gazeta

"O uso de substâncias como o ácido hialurônico mais reticulado e concentrado pode ser uma alternativa para repor o volume das nádegas" Sandra Federici - Dermatologista

Apesar das novidades apresentadas na Europa, ela explica que o ácido hialurônico ainda não esta disponível nesta concentração e neste volume. "Já a substância polimetilmetacrilato já é feito há tempo, porém o produto de terceira geração é totalmente diferente do que era comercializado antigamente. A nova geração contém partículas muito mais regulares e homogêneas, o que possibilita menores reações inflamatórias", ressalta. A médica conta que o formato do bumbum das brasileiras é invejado em todo o mundo. Por isto os estudos brasileiros são pioneiros na área. Já com relação aos tratamentos para celulite, Sandra enfatizou que são muito difíceis. "Sempre precisamos associar técnicas, que também dependem muito do estilo de vida do paciente".

Melasma

A dermatologista Christina Drummond conta que foi mostrado que o melasma ocorre por um processo inflamatório na pele, com vários fatores envolvidos no desenvolvimento e piora, como Irradiação UV, genética, ação hormonal, alteração da vascularização, entre outros. "A novidade do IMCAS foi o tratamento Plasma Rico em Plaquetas ( PRP), que tem ação anti-inflamatória e regenerativa já sendo muito realizado na Europa, com eficácia comprovada nos estudos científicos".

Christina Drummond Crédito: Reprodução/ Instagram

"A novidade para o tratamento de melasma é o Plasma Rico em Plaquetas, que tem ação anti-inflamatória e regenerativa, com eficácia comprovada" Christina Drummond - Dermatologista

Mesmo não tendo cura, a médica explica que com os tratamentos é possível clarear as manchas e que os cuidados são contínuos. "Os tratamentos são a associação de técnicas e medicamentos tópicos e orais para o uso domiciliar. Falou-se muito sobre o fato do melasma ser um processos inflamatório crônico e da necessidade de se usar alguns anti-oxidantes orais associados a técnicas para o 'drug delivery' com o ácido tranexâmico como o microagulhamento e a intradermoterapia, o PRP, além de laser e Luz Intensa Pulsada para vasos quando o melasma está associado a alteração vascular local". Christina explica que no PRP , o sangue do paciente é coletado e centrifugado em um tubo com produto que separa o plasma rico em fatores de crescimento e este é injetado no local do melasma com a intradermoterapia.

Os estudos apresentados demonstraram melhora do melasma com uso de antioxidante. "As novidades foram o uso oral dos antioxidante a base de superóxido dismutase (GlisoDin), a cisteamina já lançado no congresso em Mônaco em 2019, além do tratamento injetável com PRP e do com Ácido Tranexâmico injetável", diz a médica. Ela explicou ainda que é fundamental para o controle das manchas o uso do filtro solar correto com proteção UVA alto, UVB acima de 30 e contra a luz visível com óxido de ferro.

Toxina Botulínica no queixo e pescoço

Quando o assunto é toxina botulínica, a dermatologista Priscila Passamani conta que a nova tendência é aplicação de toxina na musculatura que puxa a face pra baixo, como o músculo depressor do ângulo da boca e lábio, mento e platisma. "Para isso o médico deve ter um conhecimento extenso em anatomia. Esse foi o ponto alto do IMCAS , aperfeiçoamento em anatomia. Todas as melhores aulas tinham foco no assunto".

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"A tendência é aplicação de toxina na musculatura que puxa a face pra baixo, como o músculo depressor do ângulo da boca e lábio, mento e platisma" Priscila Passamani - Dermatologista