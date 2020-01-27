Depois das férias é hora de tratar o melasma no rosto

Melasma no rosto de Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução Instagram @marianagoldfarb

Não é difícil encontrar por aí alguém que tenha melasma  aquelas manchas de cor escura, que surgem com mais frequência no rosto, principalmente de mulheres. Famosas como Mariana Goldfarb, Ivete Sangalo, Ana Hickmann e Cleo já falaram publicamente sobre o problema, que incomoda muita gente. Depois dos dias de férias na praia e sol, é hora de cuidar das manchas.

O melasma é uma condição presente em todas as etnias. "As manchas são mais comuns no rosto, mas podem surgir em qualquer área exposta cronicamente ao sol, como colo e braços", diz a dermatologista Isabella Redighieri. As causas do problema são diversas e inclui presença de hormônios femininos e exposição ao sol. "Além da radiação solar, o melasma é causado pela combinação de fatores como predisposição genética, uso de hormônios (principalmente anticoncepcionais), luz artificial (computadores, luz fluorescente, tablets), e procedimentos estéticos mal feitos que agridem exageradamente a pele, resultando em efeito rebote que ocasiona a piora rápida das manchas", explica a médica.

"As manchas são mais comuns no rosto, mas podem surgir em qualquer área exposta cronicamente ao sol, como colo e braços" Isabella Redighieri - Dermatologista

A dermatologista Ana Paula Galeão tem reparado nos casos de melasmas resistentes devido ao uso dos famosos 'chips da beleza'. "São pequenos dispositivos implantados no subcut neo do paciente e que liberam hormônios gradualmente. Fontes de de calor como saunas e banhos quentes não são causadores de melasma, mas comprovou-se que são fatores que pioram as manchas já existente", explica. O melasma não tem cura. "Todo esforço é no sentido de controlar. Por esse motivo, dez minutos de exposição solar sem proteção pode colocar a perder um ano inteiro de tratamento", ressalta Ana Paula Galeão.

"Tenho reparado nos casos de melasmas resistentes devido ao uso dos famosos 'chips da beleza'" Ana Paula Galeão - Dermatologista

Ivete Sangalo teve melasma durante a gravidez Crédito: Reprodução instagram @ivete

Tratamentos eficazes

Há muitas novidades em tratamentos para clarear as manchas e evitar o efeito rebote, ou seja, que volte e de forma mais intensa que antes do início do tratamento. A dermatologista Karina Mazzini ressalta que os tratamentos para melasma evoluíram muito com o tempo. "Um dos mais eficazes é o microagulhamento com aplicação de medicamentos que clareiam as manchas. É um tratamento que não provoca muito rebote. Há ainda os lasers de picossegundos, que têm mostrado resultados interessantes".

A médica explica que os tratamentos são a longo prazo, de meses, e que exigem que o paciente fique longe da exposição solar. Já para quem está com a grana curta, a sugestão é recorrer aos medicamentos tópicos para o uso em casa. "Também são recomendadas a fotoproteção tópica e oral e se manter longe do sol", diz Karina Mazzini.

"Um dos tratamentos mais eficazes é o microagulhamento com aplicação de medicamentos que clareiam as manchas. É um tratamento que não provoca muito rebote " Karina Mazzini - Dermatologista

Isabella Redighieri diz que não existe um tratamento milagroso. "Sempre oriento que o melasma exige persistência e disciplina para sempre. As contas devem ser rotacionais e brandas, sem nada intempestivo, a fim de não provocar o temido efeito rebote", diz. Para o tratamento em casa, ela costuma indicar tratamentos com fórmulas que devem ser modificadas a cada três ou quatro meses. "A pele 'se acostuma' com os ativos, e muitos não devem ser utilizados continuamente sem supervisão. Já no consultório, os tratamentos mais seguros são os peelings químicos alternados com microagulhamento leve. Utilizo um dispositivo específico para entregar medicações clareadoras diretamente onde devem atuar".

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