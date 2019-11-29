Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Skincare

Para que serve a máscara de argila verde, branca, preta e rosa

Confira o guia das características de cada máscara de argila com suas especificações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 12:05

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 12:05

Para que serve a máscara de argila verde, branca, preta e rosa Crédito: Freepik
A argila é um dos principais componentes naturais das máscaras - faciais e corporais - mais eficazes para a pele. E hoje em dia, com a popularização do 'skincare routine' - rotina de cuidados com a pele -, o produto está sendo usado com frequência. Esse ítem milenar, que se forma durante longos período de tempo devido à degradação física gradual das rochas, possui muitos minerais que beneficiam a derme e com diversas funções. Com informações da Quem, confira as propriedades de cada uma delas:

ARGILA BRANCA 

Indicada para auxiliar no controle da oleosidade da pele, especialmente as delicadas e desidratadas. Além disso, ajuda no clareamento e na redução de linhas de expressão. É rica em alumínio, zinco, potássio, silício, cálcio e ferro.

ARGILA VERDE

Indicada para peles oleosas e acneicas. Possui ação desintoxicante, tonificante e adstringente. Além de auxiliar nos tratamentos para redução de medidas e celulite. Rica em minerais como zinco, alumínio, potássio, silício, cálcio e ferro.

Veja Também

Perfil de Vivi Guedes no Instagram vai virar plataforma sobre moda e beleza

Marcas capixabas de beleza apostam em produtos  sustentáveis

Beatriz Tardin: ela largou a advocacia e criou uma empresa de beleza

ARGILA PRETA

Ou lama vulcânica, é conhecida por ter uma poderosa ação desintoxicante, principalmente em peles oleosas. Tem ação antiinflamatória, absorvente e anti stress.

ARGILA ROSA

Altamente hidratante é ótima nos tratamentos de flacidez pelo seu grande poder tensor. Além do mais, ela é ideal para peles desidratadas, delicadas e envelhecidas.É ideal para dar mais luminosidade e vitalidade à pele. A máscara de argila dourada tem o mesmo poder.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados