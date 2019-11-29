Para que serve a máscara de argila verde, branca, preta e rosa Crédito: Freepik

A argila é um dos principais componentes naturais das máscaras - faciais e corporais - mais eficazes para a pele. E hoje em dia, com a popularização do 'skincare routine' - rotina de cuidados com a pele -, o produto está sendo usado com frequência. Esse ítem milenar, que se forma durante longos período de tempo devido à degradação física gradual das rochas, possui muitos minerais que beneficiam a derme e com diversas funções. Com informações da Quem, confira as propriedades de cada uma delas:

ARGILA BRANCA

Indicada para auxiliar no controle da oleosidade da pele, especialmente as delicadas e desidratadas. Além disso, ajuda no clareamento e na redução de linhas de expressão. É rica em alumínio, zinco, potássio, silício, cálcio e ferro.

ARGILA VERDE

Indicada para peles oleosas e acneicas. Possui ação desintoxicante, tonificante e adstringente. Além de auxiliar nos tratamentos para redução de medidas e celulite. Rica em minerais como zinco, alumínio, potássio, silício, cálcio e ferro.

ARGILA PRETA

Ou lama vulcânica, é conhecida por ter uma poderosa ação desintoxicante, principalmente em peles oleosas. Tem ação antiinflamatória, absorvente e anti stress.

ARGILA ROSA