Marcas capixabas de beleza apostam em produtos  sustentáveis

Produtos da Be Plus Natural Care são sustentáveis Crédito: Divulgação

Cada vez mais as marcas capixabas de beleza estão assumindo um compromisso com a natureza. Elas criam produtos sem tantos químicos na composição ou fontes animais. E ajudam a mulher a cuidar do visual ao mesmo tempo que promove um tipo de consumo consciente. São marcas que surfam na onda da sustentabilidade.

A Be Plus Natural Care, criação de Beatriz Tardin, tem a proposta de criar produtos para a pele com resultados efetivos e sem recorrer a ingredientes de síntese química, tóxicos ou modificados geneticamente, além de não utilizar fontes animais e nem realizar testes nos mesmos. "O compromisso de sustentabilidade da marca começa na escolha dos ingredientes que devem ser benéficos ao meio ambiente e livres de componentes animais. Os ingredientes são encontrados diretamente na natureza, nos produtos resultantes de síntese primária ou que sejam biodegradáveis, a exemplo do nosso esfoliante Coffee Scrub, que é produzido com café no lugar dos famosos microbeads, microesferas de plástico que têm custos mais atrativos mas, por outro lado, são tóxicos e não se decompõem naturalmente, indo parar nos oceanos, poluindo e maltratando a vida marinha", explica a empresária.

Beatriz Tardin, criadora do Be Plus Natural Care Crédito: Divulgação

A marca produz 20 produtos, em diversas linhas. "Fabricamos itens de cuidados pessoais  rosto, corpo, cabelo  e nossas fórmulas são livres de parabenos, sulfatos, fragrâncias sintéticas, pegs, edta, bht, bha, petrolatos e testes em animais". Agora ela se prepara para lançar uma linha de maquiagem, que inclusive conta com produtos que possuem na fórmula filtro solar físico, o que é muito difícil de encontrar em produtos com coloração, devido a alta complexidade na formulação. A preocupação chega inclusive às embalagens. "A embalagem consciente também é uma preocupação da marca, que aposta nos vidros sempre que possível, ou em materiais recicláveis e reutilizáveis", diz Beatriz.

Ativos naturais

Zilma Bauer Gomes criou a Ervas Naturais a partir de uma necessidade pessoal. "Estava com queda de cabelo e comecei a usar os produtos, que deram muito resultado. Me apaixonei pela fórmula dos produtos, pelo nome e conceito da empresa. Decidi comprar a marca e construir uma indústria", conta.

Zilma Bauer criadora do Ervas Naturais Crédito: Divulgação