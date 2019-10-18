Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abrindo o Baú

Beatriz Tardin: ela largou a advocacia e criou uma empresa de beleza

A capixaba lembra a sua trajetória e mostra seus objetos favoritos

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 19:51

Guilherme Sillva

A capixaba Beatriz Tardin abriu a própria marca de produtos de beleza
Depois de fazer uma carreira de sucesso como advogada numa multinacional, no Rio de Janeiro, a capixaba Beatriz Tardin resolveu se dedicar aos estudos e criar a própria empresa, a Be Plus Natural Care, de produtos de beleza. “Na correria do meu dia a dia eu tinha muita alergia, nunca estava 100% bem, nem saudável. Estava tudo errado. Mudei tudo e ao perceber que essa mudança de hábitos propiciou uma melhora incrível em minha alergia, saúde e bem-estar, optei por fazer dessa sensação maravilhosa um trabalho com propósito”, conta ela, que estudou sobre toxicologia cosmética, aromaterapia, cosmetologia, dentre outros temas. Ela, que sempre frequentou as praias de Guarapari e Arraial d’ajuda, adora viajar. Tóquio, Califórnia e Paris estão sempre no seu radar. “Nas últimas férias fiz curso de makeup em uma escola tradicional de Paris”, diz ela que sonha em internacionalizar a sua marca de beleza.
História. O Coffee Scrub é o primeiro produto sonhado, pensado e desenvolvido pela minha marca. Tenho um carinho especial por ele, que estava na minha primeira linha de cosméticos. Crédito: Divulgação: Beatriz Tardin
Na cabeceira. Fica a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Meu pai a guardava para sua proteção e me deu de presente quando fui morar sozinha no Rio de Janeiro. É peça cativa em minha mesa de cabeceira. Acredito que ela me protege e me guia até hoje. Crédito: Divulgação: Beatriz Tardin

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados