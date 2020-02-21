Nevou: cabelo descolorido é a febre do carnaval 2020 entre os homens

Muita gente se jogou na brincadeira e aderiu à trend pro carnaval. Crédito: Reprodução Instagram @plattelliprofissional

Sejam platinados, loiros ou brancos, a moda que antes era adotada apenas no verão, continua em alta ao longo de todo o ano e faz sucesso no carnaval. O estilo dos cabelos descoloridos alcança todas as classes sociais e diferentes profissões. Nos campos, jogadores como Gabigol, do Flamengo, já adotaram o visual e consolidaram a tendência das madeixas descoloridas. Na temporada mais festiva do ano, eles decidem ousar mais e aproveitar que tudo vira brincadeira no clima da folia.

O termo "nevou" é utilizado por jovens pra classificar o tom de cor embranquecido dos cabelos que têm feito a cabeça dos meninos nessa temporada. A palavra remete ao efeito branco no topo da cabeça quando se está exposto à neve. E tem gente que não aceita nada menos que o tom 'neve' nos fios.

Gabigol abandonou o visual há poucas semanas, mas inspirou muita gente. Crédito: Reprodução Instagram

A época de folia convida todo mundo a tornar o visual mais despojado e o loiro tem feito a cabeça deles na hora de dar um diferencial no look. Comecei descolorindo o cabelo no Carnaval de 2019. Era meu primeiro Carnaval, então eu quis entrar na brincadeira pra valer, conta o analista de mídias sociais Pedro Malta.

Vale lembrar que os riscos para eles são menores, caso algo não saia como o planejado. Pedro explica que identificou na folia a oportunidade ideal de mudar o visual. Eu gosto de mudanças. Nunca tinha feito nada de diferente no cabelo. Se ficasse ruim, a desculpa seria que era Carnaval e, se desse errado, depois era só cortar o cabelo.

Sobre a forma de fazer o procedimento de descoloração, as opções são variadas. Tem gente que encara o desafio sozinho, outros optam pela maior segurança de um profissional em salão, e outros convidam amigos e familiares pra ajudar na brincadeira. No ano passado, chamei uma amiga pra me ajudar. Ela tava muito empolgada com a ideia. Assistimos vários vídeos no Youtube antes de realizar o procedimento. Esse ano, descolori sozinho em casa, explica Pedro.

Mas também há quem não abra mão do comprimento dos fios e não arrisque, nem considere a ideia de dar errado. Apesar da descontração do visual, o cabelo descolorido demanda alguns cuidados para manter os fios saudáveis e a cor desejada. Durante a manutenção são importantes alguns cuidados: proteção solar, utilizar shampoos mais suaves pra evitar o desbotamento e muita hidratação para recuperar os danos da descoloração, explica a cabeleireira especialista em cor Alana Diniz.

Todo mundo entrou na onda

Evento reuniu mais de 100 pessoas para entrar na onda dos fios descoloridos. Crédito: G1 / Elisa Soupin