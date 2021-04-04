Designer do ES cria roupas de chocolate; veja fotos

O designer Daniel Davilla é um talento. Pelas suas mãos, caixas de leite, fitas cassete e teclas de computador ganharam status e acabamento de materiais nobres em vestidos. Em 2013, seu talento foi apresentado para todo o Brasil, no “Esquenta”, da TV Globo, apresentado por Regina Casé. No programa, especial sobre sustentabilidade, ele foi responsável por criar 38 peças usadas pelos assistentes de palco, adultos e mirins. Tudo feito de metal, plástico e papel. É ele também o responsável por criar as roupas de chocolate que ilustram esse ensaio de moda. As fotos são de Rafael Fanti. Confira.