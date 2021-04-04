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Ensaio de moda

Designer do ES cria roupas de chocolate; veja fotos

O designer Daniel Davilla criou roupas de chocolate em um ensaio artístico e saboroso, sob medida para a Páscoa

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 07:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

04 abr 2021 às 07:00
Ensaio de moda com roupa de chocolate para Páscoa
Ensaio de moda com roupa de chocolate criado por Daniel Davilla Crédito: Rafael Fanti
O designer Daniel Davilla é um talento.  Pelas suas mãos, caixas de leite, fitas cassete e teclas de computador ganharam status e acabamento de materiais nobres em vestidos.  Em 2013, seu talento foi apresentado para todo o Brasil, no “Esquenta”, da TV Globo, apresentado por Regina Casé. No programa, especial sobre sustentabilidade, ele foi responsável por criar 38 peças usadas pelos assistentes de palco, adultos e mirins. Tudo feito de metal, plástico e papel. É ele também o responsável por criar as roupas de chocolate que ilustram esse ensaio de moda. As fotos são de Rafael Fanti. Confira. 
Data: 20/03/2015 - Editoria: Revista AG - Ensaio de moda com roupa de chocolate para Páscoa Achados da Nanda - Foto: Rafael Fanti - GZ
Vestido feito com teias de casca de chocolate pelo estilista e designer Daniel Davilla. Anel multipérolas Tesori, colar maxipérola, pulseira de pérolas e brinco de cristais e pérolas. Tudo Di Ferolla Crédito: Rafael Fanti/Arquivo A Gazeta
Data: 20/03/2015 - Editoria: Revista AG - Ensaio de moda com roupa de chocolate para Páscoa Achados da Nanda - Foto: Rafael Fanti - GZ
Top de ovos de chocolate ao leite do estilista e designer Daniel Davilla, brinco de pérola única e maxicolar de pérolas Regina Pagani. Crédito: Rafael Fanti/Arquivo A Gazeta
Ensaio de Páscoa
Vestido bordado escamado de moedas de chocolate ao leite com ovos de Páscoa de 50 cm do design Daniel Davilla. Brinco em ouro amarelo com diamantes e madrepérola, pulseira de pérolas com ouro branco e diamantes. Tudo Carla Buaiz Crédito: Rafael Fanti

Ficha técnica

  • Foto: Rafael Fanti
  • Produção e styling: Daniel Davilla
  • Beleza: Marcos Mará
  • Direção e tratamento imagem: Harrison Medeiros
  • Modelo: Alice Trnobransky (Andy Models)
  • Assistente de produção: Eduardo Santana
  • Agradecimentos: Chocolates cedidos pela Le Chocolatier

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