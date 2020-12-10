Cinza e amarelo são as cores de 2021

Cinza e amarel ou 'Ultimate Gray' e 'Illuminating' são as cores de 2021 Crédito: Divulgação/Pantone

O próximo ano será representado pelas cores cinza e amarelo. Mas claro que os nomes não são tão simples assim: um tom de cinza chamado Ultimate Gray e um amarelo de nome Illuminating devem fazer a festa no seu guarda-roupa e na decoração da sua casa em 2021 . O Pantone Color Institute anunciou a novidade nesta quarta-feira (9).

A seleção de duas cores para representar um ano é incomum. Esta é a segunda vez que isso acontece desde que a empresa iniciou a tradição em 2000. A primeira foi em 2015, quando as cores escolhidas para representar 2016 foram Rose Quartz (um tom rosado) e Serenity (um tom de azul).

Segundo Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, nenhuma cor individual poderia transmitir o significado deste momento. Todos percebemos que não podemos continuar sozinhos, e temos uma melhor compreensão de como precisamos uns dos outros, de suporte emocional e de esperança. Por isso a decisão de escolher duas cores independentes que se complementam.

As cores de 2021 são novatas no catálogo da Pantone, e foram adicionadas no início deste ano. Segundo a empresa, Ultimate Gray é um cinza neutro, sólido, que representa sabedoria, inteligência e construção.

Cinza e amarel ou 'Ultimate Gray' e 'Illuminating' são as cores de 2021 Crédito: Divulgação/Pantone

A cor também é uma referência ao ano cinzento de 2020, marcado por uma pandemia de proporções históricas que mudou nossas vidas de diversas formas. Já o Illuminating é um tom de amarelo que representa a luz do Sol e a esperança de dias melhores. É uma combinação que nos incentiva a ir adiante, diz Pressman.

As cores de 2021 foram escolhidas em duas reuniões secretas, com a presença de representantes de grupos de padronização de cores de vários países. A decisão é feita após dois dias de deliberações e palestras, e a escolha está sempre conectada a uma representação do momento pelo qual o mundo está passando.

A vencedora acaba ditando tendências, e será usada ao longo do ano em roupas, carros, utensílios domésticos, publicidade e muito mais.

Fonte: New York Times