Pantone divulga lista de cores que vão bombar em 2020; veja todas

Pantone divulga lista das cores que vão bombar em 2020: serão 12 tons fortes, e 4 clássicos Crédito: Reprodução/ Instagram @pantone

Esqueça a Living Coral ou o Pink Millenium, isso porque a Pantone já elegeu os novos tons do momento, que prometem dominar a moda primavera/verão a partir dos próximos meses.

As cores foram divulgadas simultaneamente durante a semana de moda de Nova York (NYFW), que começou na última sexta (6) e vai até sábado (14). A paleta da vez é uma mescla de tonalidades sóbrias e vibrantes, que conta com 12 cores principais e 4 tons clássicos, permitindo uma brincadeira nas possibilidades de combinações.

O relatório Pantone Fashion Color Trend Report é voltado para a indústria da moda e antecipa as tonalidades mais importantes que estarão na passarela, e já durante a NYFW, elas estiveram presentem em produções que vão do romântico ao despojado e moderno.

Unindo nosso desejo por estabilidade, criatividade e abordagens de design mais espontâneas, a paleta de cores para Primavera/Verão de 2020 gera fortes combinações multicoloridas, energéticas e otimistas, disse Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute, em matéria para a publicação Cláudia.

Confira a cartela de cores: