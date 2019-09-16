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Tons fortes e sóbrios

Pantone divulga lista de cores que vão bombar em 2020; veja todas

A paleta da vez é uma mescla de tonalidades sóbrias e vibrantes, que conta com 12 cores principais e 4 tons clássicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2019 às 12:11

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 12:11

Pantone divulga lista das cores que vão bombar em 2020: serão 12 tons fortes, e 4 clássicos Crédito: Reprodução/ Instagram @pantone
Esqueça a Living Coral ou o Pink Millenium, isso porque a Pantone já elegeu os novos tons do momento, que prometem dominar a moda primavera/verão a partir dos próximos meses.
>  Living Coral: como incluir a cor da Pantone na decoração
As cores foram divulgadas simultaneamente durante a semana de moda de Nova York (NYFW), que começou na última sexta (6) e vai até sábado (14). A paleta da vez é uma mescla de tonalidades sóbrias e vibrantes, que conta com 12 cores principais e 4 tons clássicos, permitindo uma brincadeira nas possibilidades de combinações. 
O relatório Pantone Fashion Color Trend Report é voltado para a indústria da moda e antecipa as tonalidades mais importantes que estarão na passarela, e já durante a NYFW, elas estiveram presentem em produções que vão do romântico ao despojado e moderno. 
Unindo nosso desejo por estabilidade, criatividade e abordagens de design mais espontâneas, a paleta de cores para Primavera/Verão de 2020 gera fortes combinações multicoloridas, energéticas e otimistas, disse Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute, em matéria para a publicação Cláudia. 
Confira a cartela de cores: 
Serão 12 tons fortes e 4 clássicos Crédito: Divulgação

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