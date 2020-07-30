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Aprenda a fazer uma drenagem facial; Veja vídeo

A massoterapeuta Eliane Mattos explica que essa massagem ajuda a relaxar e nutrir os tecidos da pele com a ajuda de óleos naturais. Assista ao passo a passo

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 16:50
Mulher fazendo drenagem facial com as mãos
Mulher fazendo drenagem facial com as mãos Crédito: Shutterstock
 A massoterapeuta Eliane Mattos nos ensina, rapidamente, a fazer uma drenagem facial da medicina Ayurveda. Leva uns três, quatro minutos apenas. O objetivo é usar os cinco sentidos, para nutrir nossa pele, mas, acima de tudo, aumentar a nossa percepção interna e externa. "É uma forma de você eliminar as toxinas da pele e ficar mais perceptivo", explica a profissional.
Pra começar, a pele precisa estar limpa. Em seguida, é realizada uma Abhyanga Facial, uma técnica na Ayurveda, que significa untar, friccionar com óleo. "Vamos nutrir a nossa pele, através dos cinco sentidos", explica ela. A massoterapeuta nos ensina a untar nossa pele com um óleo vegetal qualquer. Pode ser de coco, gergelim, girassol... "Uso um óleo essencial também. Nesta drenagem, vou usar o de lavanda,  que acalma a pele também". Essa técnica aumenta a circulação e os fluidos vitais.
Você pode fazer a massagem pela manhã pra começar o dia mais leve e ela  envolve todos os cinco sentidos, com movimentos que abrangem as orelhas, boca, nariz e região dos olhos. "Isso proporciona paz, leveza, harmonia em você. É um momento de autocuidado", diz a massoterapeuta. O toque deve ser suave e o óleo natural utilizado pode ser o de sua preferência.
O objetivo da massagem é liberar as toxinas, o que colabora para o aumento da oxigenação da pele do rosto e tem efeito cicatrizante. Confira todas as orientações no vídeo abaixo:

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