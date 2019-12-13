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Azul clássico da Pantone

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa

Separamos algumas dicas de profissional para te ajudar nessa tarefa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 10:31

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 10:31

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
A Pantone, empresa americana de consultoria de cores, anunciou no início deste mês, o classic blue (azul clássico) como a cor de 2020. Segundo a empresa, o tom tem como referência o céu ao entardecer. E como todos os anos, promete também explicitar que o tom é o que irá invadir o universo da moda e design no geral. E para já entrar no clima de tranquilidade do azul clássico, que tal decorar ou renovar a casa? Separamos algumas dicas para te ajudar nessa tarefa.
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
Segundo a arquiteta Cris Paola o azul escolhido pela instituição é uma cor nobre que pode ser usado em salas de estar, jantar, quartos e até nas cozinhas. Para as salas o indicado é optar pelo tom em mobiliários, e objetos decorativos. Para os quartos vale apostar em papéis de parede com detalhes em azul clássico, ou - se gostar muito da cor - , usar em uma das paredes por inteiro. Já na cozinha, a melhor opção é através de detalhes, deixando a cor transparecer nos azulejos, pisos, louças ou nas portas de alguns armários.
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
A cor do Ano Pantone é um azul de tonalidade mais escura, eu Cris, evitaria usar em ambientes muito pequenos, e se este for o caso, colocaria apenas em detalhes, indica a arquiteta.
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
Quanto aos objetos decorativos em geral, Cris explica que é possível incluir o tom em almofadas, mantas, vasos, esculturas e até nos quadros. Vale sempre trazer entre eles a mesma tonalidade ou tons próximos, acrescenta a profissional.

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A arquiteta finaliza com dicas de alguns jeitos inovadores de aderir a tendência, como por exemplo, em um piso de cimento queimado em azul, pintura em degradê com variação da cor. Ou ainda, se você tiver um ambiente neutro, vale pintar o teto da co ou a porta de entrada, tudo para dar um destaque aquele local, complementa ela.
Confira mais inspirações do Pinterest de decoração com o tom:
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest
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