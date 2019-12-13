Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

A Pantone, empresa americana de consultoria de cores, anunciou no início deste mês, o classic blue (azul clássico) como a cor de 2020 . Segundo a empresa, o tom tem como referência o céu ao entardecer. E como todos os anos, promete também explicitar que o tom é o que irá invadir o universo da moda e design no geral. E para já entrar no clima de tranquilidade do azul clássico, que tal decorar ou renovar a casa? Separamos algumas dicas para te ajudar nessa tarefa.

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

Segundo a arquiteta Cris Paola o azul escolhido pela instituição é uma cor nobre que pode ser usado em salas de estar, jantar, quartos e até nas cozinhas. Para as salas o indicado é optar pelo tom em mobiliários, e objetos decorativos. Para os quartos vale apostar em papéis de parede com detalhes em azul clássico, ou - se gostar muito da cor - , usar em uma das paredes por inteiro. Já na cozinha, a melhor opção é através de detalhes, deixando a cor transparecer nos azulejos, pisos, louças ou nas portas de alguns armários.

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

A cor do Ano Pantone é um azul de tonalidade mais escura, eu Cris, evitaria usar em ambientes muito pequenos, e se este for o caso, colocaria apenas em detalhes, indica a arquiteta.

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

Quanto aos objetos decorativos em geral, Cris explica que é possível incluir o tom em almofadas, mantas, vasos, esculturas e até nos quadros. Vale sempre trazer entre eles a mesma tonalidade ou tons próximos, acrescenta a profissional.

A arquiteta finaliza com dicas de alguns jeitos inovadores de aderir a tendência, como por exemplo, em um piso de cimento queimado em azul, pintura em degradê com variação da cor. Ou ainda, se você tiver um ambiente neutro, vale pintar o teto da co ou a porta de entrada, tudo para dar um destaque aquele local, complementa ela.

Confira mais inspirações do Pinterest de decoração com o tom:

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest

Saiba como usar a cor do ano 2020 na decoração da sua casa Crédito: Pinterest