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Pufes são opção econômica e coringa para renovar a decoração da casa

Eles podem substituir bancos em locais compactos ou apenas complementar o décor de espaços mais amplos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 10:44

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 10:44

Pufes são os elementos mais coringas e versáteis no décor. Inspire-se com sugestões do pinterest Crédito: Pinterest
Em casa ou no apartamento, sempre tem aquela hora que bate a vontade de mudar, não é mesmo?. E para dar uma cara nova e ainda economizar, os pufes são uma boa opção, já que funcionam em ambientes compactos, podendo substituir bancos, ou apenas complementar o décor de espaços mais amplos.

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Segundo a arquiteta Fernanda Julião os pufes são peças coringas e podem substituir bancos em uma composição de estar Eles servem como mesinhas, apoio/descanso para os pés. E alguns também são somente decorativos, mas que com design exclusivo, podem até ser peça de destaque no décor, complementa.
Confira a galeria com diferentes modelos para se inspirar: 

Pufes são os elementos coringas do décor

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