Pufes são opção econômica e coringa para renovar a decoração da casa

Em casa ou no apartamento, sempre tem aquela hora que bate a vontade de mudar, não é mesmo?. E para dar uma cara nova e ainda economizar, os pufes são uma boa opção, já que funcionam em ambientes compactos, podendo substituir bancos, ou apenas complementar o décor de espaços mais amplos.
Segundo a arquiteta Fernanda Julião os pufes são peças coringas e podem substituir bancos em uma composição de estar Eles servem como mesinhas, apoio/descanso para os pés. E alguns também são somente decorativos, mas que com design exclusivo, podem até ser peça de destaque no décor, complementa.
Confira a galeria com diferentes modelos para se inspirar: