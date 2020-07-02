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Truques da quarentena: aprenda a dar cara nova para sua parede

Está a fim de mudar o visual de algum ambiente da sua casa sem gastar muito? A quarentena pode ser o momento ideal pra quem quer se arriscar a colocar a mão na massa - ou na tinta!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 17:59

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 17:59

Paredes para fazer na quarentena
Saiba como reproduzir diferentes estilos na sua casa. Crédito: Reprodução Pinterest
Durante a quarentena as buscas por como pintar a minha parede sozinho cresceram significativamente. E parece que a onda de paredes decoradas e coloridas já tem vários adeptos. Os conteúdos sobre o assunto vão desde tutoriais em contas de decoração até vídeos com o típico início fazendo mosaico na minha parede cheeeck no TikTok.
A real é que o isolamento social proporcionou aquele tempo que faltava para essas pequenas reformas ou até mesmo, teve gente que se atentou a elas por conta do tempo disponível. Colocar a mão na massa, além de ser divertido, pode ser um ótimo passatempo. Mas lembre-se: antes de tudo é essencial que as paredes estejam limpas e lixadas para obter um bom resultado.
A parede no estilo mosaico é uma das queridinhas dos quarenteners. Para reproduzi-la basta usar fita crepe formando desenhos geométricos e preencher os espaços aleatoriamente com a paleta de cores de sua preferência. Veja o exemplo:

Stencil (moldes)

Carmo Della Mota, design de Interiores
Carmo Della Mota afirma que estilos "DIY" vem conquistando muitos adeptos. Crédito: Arquivo pessoal
Carmo, designer do Studio Carmo Della Mota Interiores, deu algumas dicas fáceis e no modo Faça Você Mesmo para você reproduzir aí na sua casa. A primeira delas está super em alta e se chama stencil, um desenho ou ilustração delineada por cortes, que é utilizado para estampar as mais diversas superfícies. Você pode comprar o stencil para parede pronto ou, caso goste de itens superpersonalizados, apostar no DIY e criar desenhos lindos para pintar as paredes de casa, explica.
Para usar a técnica do stencil, basta fazer o molde em uma folha de acetato e a parte vazada com tinta tradicional ou spray para parede. Vale ressaltar que para fazer stencil para parede é preciso ter muita paciência e cuidado para garantir que nenhuma parte do molde de stencil para parede fique torto ou fora de contexto, alerta o profissional.
Spencil
Spencil é  uma técnica simples e pode até ser terapêutica. Crédito: Reprodução Pinterest

Cimento queimado

A próxima dica é para os formados em séries de reforma, porque exige um pouco mais de jeito, porém é possível. Para fazer uma parede com efeito de cimento queimado você vai precisar de:
  • Massa corrida;
  • Corante preto;
  • Água;
  • Lixas;
  • Desempenadeira de cantos arredondados;
  • E cera de carnaúba incolor.
Paredes com efeito de cimento queimado
Paredes com efeito de cimento queimado são um sucesso nas buscas de plataformas de inspiração, como o Pinterest. Crédito: Reprodução Pinterest
O modo de fazer é simples, mas é preciso estar atento à secagem. Basta misturar a massa corrida, o corante e a água e aplicar na parede com uma desempenadeira de cantos arredondados, com movimentos circulares, explica o designer.
Passada a primeira demão, deixe secar bem e é hora de lixar de forma leve com uma lixa para massa n° 300. Retire o excesso de pó e aplique a segunda demão. Repita os processos de secagem e finalize com a lixa orienta Carmo. Confira o passo a passo no vídeo abaixo:

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Abuse dos quadros

Composição com quadros
A composição com quadros não é tão simples quanto parece, é preciso se atentar a alguns detalhes. Crédito: Reprodução Pinterest
Para quem ainda tem medo de se arriscar na pintura, a dica é investir em quadros, que dão uma nova vida à sua parede, sem comprometê-la. Todos os objetos decorativos aliados a arquitetura devem harmonizar para formar um ambiente com personalidade e que reflita os gostos dos moradores. Por isso, os quadros para sala cumprem um papel importante, explica Carmo.
O profissional conta que é muito comum utilizar a técnica de composição de quadros, onde os itens são posicionados na parede para formar um único desenho. Para quem opta por este tipo de instalação, Carmo deixou algumas dicas essenciais:
  • Escolha estampas e cores que combinem entre si;
  • Opte por tamanhos diferentes para dar dinâmica à parede;
  • Molduras devem ser semelhantes, seja por cor ou espessura;
  • Por fim, procure trabalhar com um mesmo tema ou estilo: geométrico, paisagem, floral, musical, natureza e etc.

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