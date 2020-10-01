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Especial Noivas

Flores no casamento: qual a escolha ideal para cada festa

Florir a cerimônia e fazer a escolha certa do bouquet não é uma questão puramente estética. Especialistas apontam quais os fatores que devem ser observados neste momento

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 17:35
Casamento ao ar livre; flores
As flores tropicais são as mais recomendadas para casamentos ao ar livre. Crédito: Shutterstock
Presentes em qualquer tipo e formato de cerimônia, as flores são as verdadeiras estrelas da decoração dos casamentos. A escolha é sempre importante e faz toda a diferença no resultado final da estética do local, mas ela não é tão simples quanto parece. Além da estética, é preciso estar atento às necessidades de cada tipo de flor para que tudo esteja perfeito na hora da troca das alianças.
As decoradoras Alessandra e Carla Marianelli, da Flor & Cia, atuam há 25 anos na área e garantem que, na verdade, não existe regra para florir o casamento. Os eventos são personalizados de acordo com as solicitações de cada cliente e buscam sempre se aproximar o máximo possível da estética sonhada pelos pombinhos. Na decoração de um evento estamos cuidando de sonhos, devemos construí-lo de acordo com cada cliente, personalizar cada um deles, explicam as profissionais.
Apesar do principal fator que guia a escolha ser a vontade dos noivos ou noivas, é preciso considerar as possibilidades de acordo com o espaço e época que o casamento for realizado. Os cuidados variam de acordo com o tipo de flor e o espaço pode influenciar, principalmente em relação às variações do clima, como vento, sol, frio, chuva, complementam.

ATENÇÃO À ÉPOCA E À RESISTÊNCIA

"O vento e calor são os fatores principais que devem ser observados no espaço, para chegar a hora do evento e as flores estarem perfeitas"
Bernadete e Sofia Mercandelli - Floristas e paisagistas
A nossa maior dica é, sempre utilizar flores da época, pontuam Bernadete e Sofia Mercandelli, floristas e paisagistas da casa de flores DiMercandelli.
Segundo elas, em ambientes internos, podem ser trabalhadas todos os tipos de flores, já nos externos e com temperaturas mais elevadas, a indicação são arranjos com plantas e flores tropicais, pois são mais resistentes ao vento e clima. Uma ótima proposta que são as flores e folhagens desidratadas, são bem resistentes e estão super em alta, ressaltam.
Sempre ao escolher uma flor devemos pensar na resistência além da estética. O vento e calor são os fatores principais que devem ser observados no espaço, para chegar a hora do evento e as flores estarem perfeitas, orientam as profissionais.
Além disso, as floristas alertam para a importância de contar com ajuda profissional para a escolha, já que várias informações devem ser consideradas.

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BOUQUET

Bouquets feitos pela designer floral Flávia Lovatto
Bouquets feitos pela designer floral Flávia Lovatto geralmente são mantidos em água fresca e longe do sol. Crédito: Arquivo pessoal
Em relação ao buquê, que fica sempre em evidência, a atenção é redobrada, mas os cuidados se aproximam do restante das flores. Para a designer floral Flávia Lovatto o ideal é se apegar pouco às regras e fazer o arranjo ou bouquet com o estilo e cara da noiva. O que pode ocasionar uma mudança de planos é que talvez determinado tipo flor que foi pedido não seja encontrada ou não esteja disponível naquela época do ano. Mas o ideal mesmo é que fique a cara da pessoa, explica ela.
Outra observação da profissional é que é interessante que o bouquet orne com o vestido da noiva. Uma dica de Flávia para as noivas é, além de ver as inspirações, ter noção de como vai ser o vestido. Quando temos a oportunidade de ver o que a noiva vai vestir, é melhor ainda. Porque o bouquet será feito de forma que fique ainda mais harmônico com ele, afirma.
Sobre a resistência das flores do bouquet, que é constantemente manuseado, a orientação da designer para casamentos na praia, por exemplo, é usar opções de flores que resistem melhor ao calor, pois pode acontecer de antes de começar o casamento elas já estarem murchas. Os lírios, astromélias, girassóis, margaridas, além das flores tropicais e folhagens é uma ótima pedida, pontua.
Já para os casamentos no campo, é interessante a ideia de ter arranjos plantados, uma pegada mais rústica e chique, vai combinar super bem. Daí, as hortênsias, lírios, boca de leão e flores do campo são flores que tem uma boa indicação para esse estilo, complementa Flávia.
Em relação aos cuidados gerais, a designer salienta que o ideal é que o arranjo ou bouquet seja feito com flores mais frescas possíveis. Faço os arranjos e bouquets no dia do evento. O bouquet da noiva por exemplo, mantenho na água limpa e fresca até o momento da entrega.
Os arranjos a mesma coisa, os que são montados na água, pedimos que sejam mantidos na água limpa e fresca e longe do sol. Enquanto os que são montados em espumas florais, a espuma já vai estar hidratada e aí é só deixar em local fresco e longe do sol. A exposição ao sol e o calor, faz com que as flores murchem mais rápido, finaliza.

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