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Natal

Aprenda a fazer guirlanda com materiais reaproveitados

Ainda dá tempo! Você vai precisar apenas de raízes, arame, algumas flores e enfeites de natal que você já tenha em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 06:02

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 06:02

Gorett Cypreste ensin a
Gorett Cypreste ensina a fazer guirlanda de natal com materiais sustentáveis e reaproveitados. Crédito: Arquivo pessoal
O Natal está chegando e nada como decorar a casa pra entrar no clima. A artesã Gorett Cypreste (@gorettcypreste_artes) deu dicas valiosas para quem quer dar um toque natalino no ambiente sem gastar nada. Para fazer a guirlanda, ela usou raízes e galhos como estrutura que foram amarrados com arame simples.
A produção é bem livre e permite soltar a criatividade. Para dar um ar natalino e de cor,  Gorett apostou em flores e estrelas de natal que já tinha em casa, adicionando só um pouco mais de brilho à decoração.
o resultado é bem bonito e exige pouca habilidade. Que tal tentar aí na sua casa? Confira todas as dicas no vídeo abaixo:

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