Aprenda a fazer guirlanda com materiais reaproveitados

O Natal está chegando e nada como decorar a casa pra entrar no clima. A artesã Gorett Cypreste (@gorettcypreste_artes) deu dicas valiosas para quem quer dar um toque natalino no ambiente sem gastar nada. Para fazer a guirlanda, ela usou raízes e galhos como estrutura que foram amarrados com arame simples.
A produção é bem livre e permite soltar a criatividade. Para dar um ar natalino e de cor, Gorett apostou em flores e estrelas de natal que já tinha em casa, adicionando só um pouco mais de brilho à decoração.
o resultado é bem bonito e exige pouca habilidade. Que tal tentar aí na sua casa? Confira todas as dicas no vídeo abaixo: