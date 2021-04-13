Psicanalista explica como falar com as crianças sobre violência

A criança é muito mais inteligente do que muita gente pensa. Ela sabe e esse saber se dá porque não é alienada ao mundo em que vive. É importante dizer que ela tem direitos e um deles é ser protegida. Mas também de informar que no mundo há pessoas que não cumprem a regra de protegê-las e que isso é crime. E que infelizmente elas precisarão aprender como se proteger de situações assim. A criança dá mostras que algo não vai bem e o adulto deve sempre dar crédito ao que ela diz. Amedrontada fica a criança que não tem repertório simbólico para reagir a essas situações e muito menos encontra num adulto a proteção.