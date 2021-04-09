Caso Henry: negligência que se transforma em sedução para a morte

O drama da morte do menino Henry está a um passo de cada um de nós sempre. Crédito: Reprodução/ @lenielborel

Era dos afetos áridos e desérticos! O amor se esfriou. Realidade visível, não apenas na mídia das desgraças, mas, sobretudo, nos encontros com a maldade e a falta de empatia humana todos os dias.

Mulheres e homens atuando na existência com função predatória e desalmada. É muito abuso e traição, engano e ingratidão... É muita falência de tudo o que faz a vida possível.

Psicopatia desmedida. Não há remédio que nos faça amar? Num dos momentos mais radicais da História da humanidade está destituída de mentes sóbrias, corações limpos, honestos e amantes da paz.

Vemos o diabo no humano!

Estamos atuando num palco de inafetividade, arrogância, implacabilidade, desconsideração, irreverência, frieza, culto ao próprio ego, e, sobretudo, hipocrisia. Não há dia que alguém não reporte coisas que somente podem ser entendidas como manifestação da morte do humano no homem.

Psicopatologia contagiosa e de atração. Sim, casais psicopatas. Um par atrai o outro. Posto, que quando não é está a realidade, um rompe, aos prantos e se liberta, impondo-se a si sacrifícios de cisão dura e exigível, mas, não ali permanece em doença, em encobrir abusos e crimes.