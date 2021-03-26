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Como você se deita na cama pode representar a sua postura na vida

Você é aquele que se vira e fica de costas o tempo inteiro? Ou fica de frente e confronta o outro? Gina Strozzi fala sobre o posicionamento na vida

Publicado em 26 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

26 mar 2021 às 02:00
Gina Strozzi

Colunista

Gina Strozzi

Casal na cama
A forma como você deita na cama com o parceiro(a) pode dizer mutio sobre você Crédito: Pixabay
Qual a sua postura no mundo? Como você se relaciona no trabalho, nas amizades e com o seu par. Na coluna de hoje, a psicóloga Gina Strozzi fala sobre as posturas e como elas repercutem no posicionamento na vida. Confira no vídeo. 

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Gina Strozzi

É psicóloga, pedagoga e teóloga com doutorado pela PUCSP. Se tornou uma cientista do comportamento para compreender o que move os relacionamentos humanos

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