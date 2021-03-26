Como você se deita na cama pode representar a sua postura na vida

Qual a sua postura no mundo? Como você se relaciona no trabalho, nas amizades e com o seu par. Na coluna de hoje, a psicóloga Gina Strozzi fala sobre as posturas e como elas repercutem no posicionamento na vida. Confira no vídeo.
Publicado em 26 de Março de 2021 às 02:00
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