Relacionamento: amor ou carência afetiva?

Uma relação de amor, por mais longa que ela seja, sempre prevalece o respeito

Existem relações que já deveriam ter terminado, mas elas se arrastam. Uma relação de amor, por mais longa que ela seja, sempre prevalece o respeito. Na coluna de hoje, a sexóloga Gina Strozzi fala sobre dependência afetiva. Confira no vídeo.