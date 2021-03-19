Relacionamento: amor ou carência afetiva?

Existem relações que já deveriam ter terminado, mas elas se arrastam. Uma relação de amor, por mais longa que ela seja, sempre prevalece o respeito. Na coluna de hoje, a sexóloga Gina Strozzi fala sobre dependência afetiva. Confira no vídeo.
Publicado em 19 de Março de 2021 às 02:00
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