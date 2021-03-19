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Relações amorosas

Relacionamento: amor ou carência afetiva?

Há quanto tempo você está na relação para não ficar só? Isso se chama dependência afetiva

Publicado em 19 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 mar 2021 às 02:00
Gina Strozzi

Colunista

Gina Strozzi

Casal de namorados
Uma relação de amor, por mais longa que ela seja, sempre prevalece o respeito Crédito: Freepik
Existem relações que já deveriam ter terminado, mas elas se arrastam. Uma relação de amor, por mais longa que ela seja, sempre prevalece o respeito. Na coluna de hoje, a sexóloga Gina Strozzi fala sobre dependência afetiva. Confira no vídeo. 

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Gina Strozzi

É psicóloga, pedagoga e teóloga com doutorado pela PUCSP. Se tornou uma cientista do comportamento para compreender o que move os relacionamentos humanos

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