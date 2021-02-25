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Vídeo: os relacionamentos amorosos necessitam de brilho no olhar

Além do coração pulsando é o brilho no olhar que mantém uma relação acesa

Públicado em 

25 fev 2021 às 02:00
Gina Strozzi

Colunista

Gina Strozzi

Namorados
Gina fala sobre os quesitos que apontam para o olho brilhante Crédito: Shutterstock
A psicóloga Gina Strozzi fala sobre a importância dos relacionamentos manterem as luzes e olhos brilhantes. "Os olhos se mantém brilhantes para o outro quando admiro e sou admirada", diz. Confira a sua coluna no vídeo. 

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Gina Strozzi

É psicóloga, pedagoga e teóloga com doutorado pela PUCSP. Se tornou uma cientista do comportamento para compreender o que move os relacionamentos humanos

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