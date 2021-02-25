Vídeo: os relacionamentos amorosos necessitam de brilho no olhar

A psicóloga Gina Strozzi fala sobre a importância dos relacionamentos manterem as luzes e olhos brilhantes. "Os olhos se mantém brilhantes para o outro quando admiro e sou admirada", diz. Confira a sua coluna no vídeo.
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