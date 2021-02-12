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Sentimentos

Vídeo: mulheres frias e duronas já foram dóceis e leves

Por que desenvolvemos em nós toda essa agonia e a dificuldade de conexão baseado na ternura? É preciso saber o que causou essa amargura

Públicado em 

12 fev 2021 às 15:42
Gina Strozzi

Colunista

Gina Strozzi

Mulher triste
Sabemos que pessoas muito fechadas e frias, que não conseguem rir diante de uma piada, um dia já foram doces Crédito: Freepik
A  psicóloga Gina Strozzi conta porque muitas vezes as mulheres são mal julgadas por serem tristes e frias. "Por que desenvolvemos em nós toda essa agonia e a dificuldade de conexão baseado na ternura?", questiona. Confira a explicação no vídeo. 

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Gina Strozzi

É psicóloga, pedagoga e teóloga com doutorado pela PUCSP. Se tornou uma cientista do comportamento para compreender o que move os relacionamentos humanos

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