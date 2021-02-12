Vídeo: mulheres frias e duronas já foram dóceis e leves

A psicóloga Gina Strozzi conta porque muitas vezes as mulheres são mal julgadas por serem tristes e frias. "Por que desenvolvemos em nós toda essa agonia e a dificuldade de conexão baseado na ternura?", questiona. Confira a explicação no vídeo.
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