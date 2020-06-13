'O caminho para o negro é bem mais longo', diz empreendedor capixaba

Alexsander Thomé, 23 anos, começou a empreender cedo. Aos 17 criou a marca de roupa Doko Co., que aposta na moda de rua. Decidi abrir minha marca depois de perceber que as roupas que procurava não tinham um diferencial. Tive que trancar o curso de Direito para focar na empresa, conta. Ele, que trabalha com dois designers, aposta em pequenas coleções ao longo do ano. O objetivo é ser limitado, com apenas 8 peças de cada produto, diz. Criado no bairro Jabour, Vitória, ele conta que, apesar das referências pretas no empreendedorismo, o caminho para o negro empreender ainda é mais longo. Grandes nomes são negros, mas se você vier de uma família pobre é mais complicado. A maioria dos negros tem dificuldades. O caminho é bem mais longo, tem que trabalhar muito mais, ressalta