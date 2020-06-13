Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luta antirracista

'O caminho para o negro é bem mais longo', diz empreendedor capixaba

Alexsander Thomé criou sua marca de roupa aos 17 anos. ' Tive que trancar o curso de Direito para focar na empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 10:00

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 10:00

Alexsander Thomé começou a empreender aos 17 anos.
Alexsander Thomé começou a empreender aos 17 anos. "O caminho para o negro é bem mais longo, tem que trabalhar muito mais Crédito: Divulgação
Alexsander Thomé, 23 anos, começou a empreender cedo. Aos 17 criou a marca de roupa Doko Co., que aposta na moda de rua. Decidi abrir minha marca depois de perceber que as roupas que procurava não tinham um diferencial. Tive que trancar o curso de Direito para focar na empresa, conta. Ele, que trabalha com dois designers, aposta em pequenas coleções ao longo do ano. O objetivo é ser limitado, com apenas 8 peças de cada produto, diz. Criado no bairro Jabour, Vitória, ele conta que, apesar das referências pretas no empreendedorismo, o caminho para o negro empreender ainda é mais longo. Grandes nomes são negros, mas se você vier de uma família pobre é mais complicado. A maioria dos negros tem dificuldades. O caminho é bem mais longo, tem que trabalhar muito mais, ressalta

Veja Também

Protestos contra o racismo: "Há um clima diferente no ar"

"É difícil ser estilista preto num mercado dominado por brancos", diz baiano

Administradora capixaba é a primeira da família a fazer faculdade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados