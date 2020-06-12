Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morte de George Floyd

Protestos contra o racismo: 'Há um clima diferente no ar'

O editor-executivo de A Gazeta Geraldo Nascimento fala com otimismo do momento atual, mas ressalta: para haver uma real mudança,  precisamos ser, todos nós, um pouco George Floyd
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 18:16

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 18:16

Editor-executivo de A GAZETA, Geraldo Nascimento
Geraldo: "Faça um exercício: coloque-se no lugar de qualquer pessoa posta em suspeição, sendo rodeada por dois ou três, sem entender o porquê" Crédito: Rafaele Gasparini
Neste mundo preconceituoso, a pele preta nos impõe um estado de alerta constante. Apesar de parecer exagero num primeiro olhar desacostumado com essa rotina, não é. Imagina o absurdo de alguém puxar a bolsa contra o corpo e te olhar de lado porque você se aproximou; ou o segurança acompanhar todos os seus movimentos no mercado tendo a certeza de que vai colocar no bolso algo para sair sem pagar; e entrar em pânico ao ser abordado por uma senhora achando que está na iminência de ser um personagem de uma grande confusão quando na verdade ela só queria reconhecer e elogiar o seu trabalho. Isso precisa acabar.
Não é normal que uma criança, numa experiência social entre a década de 30 e 40, aponte para a boneca negra quando perguntada quem é a malvada ou quem é a feia. Assim, na lata. De pronto. Mesmo crianças negras, escancarando o quão estrutural é esse problema. Não é normal alguém dizer que, entre um branco e um negro, prefira ser atendido por um branco, porque sim. Não é normal trocar de calçada quando a sua cabeça transforma aquela pessoa que vem lá longe numa ameaça pavorosa por causa da cor da pele. Sim, por causa da cor da pele. Nada razoável.
Faça um exercício: coloque-se no lugar de qualquer pessoa posta em suspeição, sendo rodeada por dois ou três, sem entender o porquê. Assustador, para alguns. Para outros, acrescentaria a palavra familiar.
A questão é tão complexa quanto profunda. Afinal, Barack Obama foi presidente da maior potência do planeta. Verdade, mas não estamos tratando das exceções. Elas existem e infelizmente são usadas no discurso que tenta anular diferenças raciais e desqualificar as pequenas e as grandes lutas diárias. Lutas que mesmo pessoas como Obama seguramente enfrentaram e talvez enfrentem. Parece impossível olhando para onde ele está. Só parece.
"Para além de reconhecer naquele homem negro imobilizado e asfixiado um conhecido, alguém semelhante a um amigo que poderia estar no lugar dele, precisamos ser, todos nós, um pouco George Floyd ali naquele chão, tentando sobreviver ao mais forte, tentando falar e não conseguindo, pedindo ajuda e não recebendo"
Geraldo Nascimento - Editor-executivo de A Gazeta
Mas há um clima diferente no ar. O grito abafado por aquele joelho assassino no pescoço de George Floyd em Minneapolis deu fôlego a milhões, de modo poucas vezes visto no mundo. Reuniu narrativas, histórias tristes, mas também força e energia.
Londrinos, parisienses, portenhos, paulistanos, australianos, capixabas, enfim, muitos sentiram-se à vontade e com vontade de reagir ao preconceito. De falar sobre racismo. Alguns agiram. Estão indo às ruas até hoje, num grito encorpado exigindo justiça, equidade, tolerância e respeito. Conversaram com os filhos, discutiram no trabalho, trocaram argumentos, discordaram, concordaram, manifestaram-se publicamente nas redes sociais, criaram hashtags, defenderam um amigo, deixaram de lado expressões que reforçam o racismo - ou, pelo menos as reconheceram -, recomendaram um colega, viram-se no lugar do outro. Choraram. Refletiram.
Para além de reconhecer naquele homem negro imobilizado e asfixiado um conhecido, alguém semelhante a um amigo que poderia estar no lugar dele, precisamos ser, todos nós, um pouco George Floyd ali naquele chão, tentando sobreviver ao mais forte, tentando falar e não conseguindo, pedindo ajuda e não recebendo. Um dia, quando escrever sobre isso não for mais necessário, acho que a gente vai ter chegado lá. Acho.
Geraldo Nascimento, editor executivo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados