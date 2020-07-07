Hoje pode!

Dia Mundial do Chocolate: 3 receitinhas fáceis pra comemorar a data

Quem nunca sentiu uma vontade absurda de comer um chocolatinho no meio dia, não é mesmo? Aí vão dicas para você reproduzir algumas tentações sua casa nesta data tão gostosa e todas as vezes que a vontade bater
Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:22

As receitas são rápidas, práticas e deliciosas. Crédito: Reprodução Unsplash
Hoje, 07 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Chocolate. E o que não falta são motivos pra comemorar. Afinal, como não amar? O Brasil além de um forte produtor, é repleto de amantes do doce. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB) indicam que o consumo de chocolate per capita por aqui gira em torno de 2,6 kg por ano. Número tímido se comparado à Suíça, país que mais consome chocolate no mundo, com 8,5 kg/ano por habitante, mas não é pouco não, viu?
O queridinho ocupa um lugar mais que especial nas receitinhas e está presente em vários doces e sobremesas. Na quarentena, então, nem se fala: Segundo pesquisas do Google Trends, no período de março a abril deste ano, o aumento nas procuras pelo doce foi de 40%.
Para a confeiteira Soraya Eller, o chocolate é fundamental no universo dos doces. Sem ele não consigo imaginar doces e sobremesas. Tem o toque, a delicadeza, o sabor, o aroma, se derrete.
A especialista listou três receitas fáceis para você comemorar a data e não deixar esse dia passar em branco. Confira:

Brigadeiro crocante

Ingredientes:
  • 1 caixa de creme de leite;
  • 1 caixa de leite condensado;
  • 40g (4 a 5 colheres de sopa) de chocolate em pó ou achocolatado;
  • 1 colher de sopa de manteiga (apenas para quem optar pelo achocolatado);
  • 1 barra de chocolate;
  • Confeitos de sua preferência.
Modo de preparo:
Em uma panela - preferencialmente grossa pra não queimar o fundo-, adicione o leite condensado e o chocolate (ou achocolatado). Misture até ficar homogêneo. Em seguida acrescente o creme de leite e a manteiga, quando necessária. Leve ao fogo médio e mexa sem parar, alternando entre as laterais e o meio da panela. O ponto do brigadeiro é quando você levanta a colher e o doce cai em pedaços ou quando ele desgruda do fundo da panela.
Em seguida retire o brigadeiro da panela e coloque em um recipiente. Cubra com papel filme e deixe esfriar. Enquanto isso, prepare um prato com os confeitos e derreta a barra de chocolate. Depois que ele estiver frio, retire com uma colher a quantidade proporcional ao tamanho que você quiser fazer. Enrole e empane nos confeitos. Por último, banhe os brigadeiros no chocolate da barra derretida com a ajuda de um palito ou garfo e reserve em um recipiente forrado com papel manteiga ou papel filme. Depois que o chocolate secar, é só se deliciar.

Fondue de chocolate

Ingredientes:
  • 1 caixa de creme de leite;
  • 300g de chocolate em barra (pode ser o de sua preferência);
  • Frutas de sua preferência ou marshmallow.
Modo de preparo:
Para quem não tem uma panela de fondue, pique o chocolate e coloque em um refratário de vidro junto com o creme de leite. Em seguida, derreta de 30 em 30 segundos no forno microondas, sempre mexendo nos intervalos. Caso não tenha microondas, faça o mesmo procedimento em banho-maria. Após derreter o cholate, é só banhar as frutas ou marshmallow e ser feliz!

Brigadeiro de colher especial

O brigadeiro de colher é sempre uma ótima opção pra se deliciar enquanto assiste um filminho. Crédito: Reprodução Unsplash
Ingredientes:
  • 1 caixa de leite condensado;
  • 1 caixa de creme de leite;
  • 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina (opcional);
  • 4 colheres de sopa bem cheias de chocolate ou achocolatado.
Modo de preparo:
Em uma panela - preferencialmente grossa pra não queimar o fundo-, adicione o leite condensado e o chocolate (ou achocolatado). Misture até ficar homogêneo. Em seguida acrescente o creme de leite e a manteiga ou margarina. Leve ao fogo, mexendo sem parar. Quando ele começar a engrossar, gerando borbulhas, já retire do fogo, porque quando ele esfria, ele engrossa mais um pouquinho. Coloque em um recipiente coberto com papel filme. Espere esfriar e se divirta!

