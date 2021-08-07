Dia dos Pais: saiba como é o pai de cada signo

O pai de Gêmeos é engraçado, curioso, inteligente Crédito: Shutterstock

Cada pai possui um jeito: pode ser sério, brincalhão, aventureiro e, claro, amigo dos filhos. Geralmente, transmitem sensatez e segurança em seus passos, além daqueles que se apegam aos detalhes, com olhares atentos e curiosos. Mas, que tal conhecer um pouco mais sobre seu herói através das características dos seus signos solares?

Os especialistas do Astrocentro, um dos maiores portais de esoterismo do Brasil, produziram um compilado sobre os pais de cada signo. Será que ele é carinhoso, apegado ou aventureiro? Confira

ÁRIES

É aquele o que briga pelo filho Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Um pouco estourado, cabeça quente, na hora da raiva fala o que não deveria, esse é o pai de Áries. Mas também é aquele que nem lembra mais o motivo da briga, é aquele que briga com o filho, mas também o que briga pelo filho.

TOURO

Ele dá liberdade para o filho agir e ser o que quiser Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

O pai de Touro é super calmo e tranquilo, protetor, mas dá liberdade para o filho agir e ser o que quiser. Se o seu pai é como um porto seguro, uma rocha, uma pessoa difícil de abalar, provavelmente ele é de touro.

GÊMEOS

O pai de Gêmeos é engraçado, curioso, inteligente Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

O pai de Gêmeos é engraçado, curioso, inteligente. É a alma dos jantares, festas em família, adora conversar, apoia as decisões dos filhos e gosta de se ver como amigo deles.

CÂNCER

Adora estar por dentro das atividades praticadas pelos filhos. Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Presente em todas as festas escolares, competições, esse é o pai de câncer! Adora estar por dentro das atividades praticadas pelos filhos.

LEÃO

Ensina os valores essenciais da vida Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Amoroso, puro coração, generoso, assim que os filhos de um leonino o enxergam, é um super pai! Ensina os valores essenciais da vida e como os filhos precisam “voar”.

VIRGEM

O pai de virgem é crítico Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

O pai de virgem é muito envolvido com as atividades dos filhos. Embora sejam preocupados com os filhos, eles também são super críticos, e vê isso como uma forma de ajudar a sua prole.

LIBRA

Para o libriano, a chave de tudo é o diálogo. Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

O pai de libra não diz o que os filhos precisam fazer, em vez disso, mostram todos os lados da situação e deixam os filhos escolherem o que é melhor. Para o libriano, a chave de tudo é o diálogo.

ESCORPIÃO

O escorpiano possui um vínculo grande e intenso com seus filhos Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

O escorpiano possui um vínculo grande e intenso com seus filhos, é aquele que mata pela prole, mas fique de olho, o nativo de escorpião é muito inteligente em perceber o que não foi dito, não ache que pode enganá-lo.

SAGITÁRIO

O pai de sagitário adora acompanhar a vida dos filhos Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

O pai de sagitário é super parceiro, adora acompanhar a vida dos filhos, por ser muito otimista o sagitariano faz você acreditar que não há limites.

CAPRICÓRNIO

O pai de Capricórnio está sempre trabalhando Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

Este pode ser o pai com o qual os filhos não convivem muito porque está sempre trabalhando, dando duro, lutando para um futuro melhor para toda a família. Até em férias corre o risco do pai capricorniano estar trabalhando.

AQUÁRIO

O pai aquariano transmite uma grande capacidade de questionar as regras Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari

O pai aquariano é aquele que transmite uma grande capacidade de questionar as regras para seus filhos, de criar em suas mentes um sentido de justiça.

PEIXES

O pai de Peixes é calmo, tranquilo e generoso Crédito: Freepik/Arte Bruna Tagliari