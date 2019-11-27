Claudia Raia resolve soltar o verbo e dizer o que pensa sobre sexo anal

Claudia Raia fala de sexo em seu novo canal no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

Dona de um corpo exuberante e muito dona de si, Claudia Raia resolveu soltar o verbo, sem papas na língua. Os videos em seu novo canal no IGTV, batizado de #50etantas, a musa fala sobre tudo, de carreira a sexo. Sobre esse último, aliás, resolveu ir direto ao ponto e escancarar sua opinião sobre sexo anal: "Já que estou encalacrada sendo essa mulher de 52, por que não posso falar sobre sexo anal, por exemplo, algo que incomoda tanta gente?", disse em entrevista ao jornal O Globo.

"O homem vai lá e quer te obrigar a dar o cu! Não gosto, dá licença? Porra. Por que tenho que fazer algo que detesto para agradar alguém?", continua Claudia, sem rodeios.

Claudia admite que gosta de fazer sexo. "Sou uma pessoa muito sexual", contou ela em seu canal. E ainda cutuca: "Você que não transa, como assim??".

A psicóloga e colunista da Revista.ag Gina Strozzi concorda que o sexo anal não é uma preferência feminina. "Claudia Raia foi muito espontânea ao falar sobre um assunto que ainda é um tabu para as mulheres. Muitas praticam sexo anal para agradar o parceiro, para manter o parceiro", comenta.

Para aquelas que gostam dessa prática, Gina vê como um "plus" na relação delas com os companheiros. "Porque eles realmente gostam do sexo anal, se excitam com a posição".

Mas ninguém deve se forçar a nada. "É preciso falar com o parceiro. O respeito é a motriz de um relacionamento seguro, onde não há coação, onde não há abuso. O homem insistir em fazer sexo, seja qual prática for, isso configura abuso. As mulheres têm que estar sensíveis para isso. E pode haver um abuso psicológico em falar que vai deixar a mulher se tal prática não for feita. Isso é violência".

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