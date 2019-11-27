Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem rodeios

Claudia Raia resolve soltar o verbo e dizer o que pensa sobre sexo anal

Sexóloga comenta por que a prática ainda é cercada de tabus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 19:03

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 19:03

Claudia Raia fala de sexo em seu novo canal no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
Dona de um corpo exuberante e muito dona de si, Claudia Raia resolveu soltar o verbo, sem papas na língua. Os videos em seu novo canal no IGTV, batizado de #50etantas, a musa fala sobre tudo, de carreira a sexo. Sobre esse último, aliás, resolveu ir direto ao ponto e escancarar sua opinião sobre sexo anal: "Já que estou encalacrada sendo essa mulher de 52, por que não posso falar sobre sexo anal, por exemplo, algo que incomoda tanta gente?", disse em entrevista ao jornal O Globo.
"O homem vai lá e quer te obrigar a dar o cu! Não gosto, dá licença? Porra. Por que tenho que fazer algo que detesto para agradar alguém?", continua Claudia, sem rodeios.
Claudia admite que gosta de fazer sexo. "Sou uma pessoa muito sexual", contou ela em seu canal. E ainda cutuca: "Você que não transa, como assim??".
A psicóloga e colunista da Revista.ag Gina Strozzi concorda que o sexo anal não é uma preferência feminina. "Claudia Raia foi muito espontânea ao falar sobre um assunto que ainda é um tabu para as mulheres. Muitas praticam sexo anal para agradar o parceiro, para manter o parceiro", comenta.

Veja Também

Entenda por que Sabrina Sato não quer saber de sexo após a maternidade

Novo brinquedo erótico simula sexo oral no homem

6 brinquedos sexuais para apimentar a relação no sexo

Para aquelas que gostam dessa prática, Gina vê como um "plus" na relação delas com os companheiros. "Porque eles realmente gostam do sexo anal, se excitam com a posição".
Mas ninguém deve se forçar a nada. "É preciso falar com o parceiro. O respeito é a motriz de um relacionamento seguro, onde não há coação, onde não há abuso. O homem insistir em fazer sexo, seja qual prática for, isso configura abuso. As mulheres têm que estar sensíveis para isso. E pode haver um abuso psicológico em falar que vai deixar a mulher se tal prática não for feita. Isso é violência".

Dicas para elas

Segundo Gina, para as mulheres que quiserem experimentar pela primeira vez ou numa outra tentativa, vale seguir algumas dicas. "A lubrificação é primordial. Ela é feita de forma artificial e pode ser conduzida pela mulher como forma de preliminar. Mas é importante o grau de excitação. A ideia é muito relaxamento, desejo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados