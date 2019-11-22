Entenda por que Sabrina Sato não quer saber de sexo após a maternidade

Sabrina Sato e o marido Duda Nagle: apresentadora falou sobre sexo após a maternidade Crédito: Reprodução/Instagram

Linda, sensual, dona de um corpo escultural, Sabrina Sato viu sua vida se transformar com a maternidade. É assim com a maioria das mulheres quando se tornam mães. Mas esta semana, a apresentadora virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao escancarar sua intimidade e revelar que não tem a menor vontade de fazer sexo com o marido, o ator Duda Nagle. Nadinha mesmo.

Com a pequena Zoe prestes a completar um ano Sabrina admitiu que suas atenções definitivamente não estão direcionadas para a parte sexual. Quem faz sexo depois de ser mãe? É difícil. A vontade não vem, disparou ela.

Muitas mulheres, mães como Sabrina, se identificaram na hora. Afinal, a maternidade acaba mesmo com o tesão?

A psicóloga Bianca Martins afirma que essa queda de libido após o parto é normal, mas ressalta que é preciso cuidado antes de tomar o caso de Sabrina como exemplo. Sabrina é uma mulher que amamenta e, nessa situação, por conta da produção hormonal, é natural que haja uma diminuição da libido. Além disso, ela passou por uma gestação de alto risco e também teve uma preparação para parto normal que não se realizou. Essas são algumas situações que rompem com as fantasias pré-concebidas e se essa frustração não for bem trabalhada pode se instalar até um quadro depressivo, diz ela, que é colunista da Revista.ag.

Sabrina Sato com o marido Duda Nagle e a filha Zoe: apresentadora falou sobre sexo e maternidade Crédito: Reprodução/Instagram

Sem generalizar

Bianca ressalta, no entanto, que não é possível generalizar, já que cada mulher e cada família vai vivenciar a experiência de maternar e de paternar de maneira única.

A gente não pode dizer que toda mulher no pós parto vai ter redução de libido ou vai deprimir. Cada mulher vai ter uma dinâmica única e algumas se sentem mais sexualizadas. Outro ponto é que muitos casais ficam tão felizes com esse bebê tão esperado que acabam se contentando apenas com o maternar e o paternar, observa ela.

Sexóloga e também colunista da Revista.ag, Virgínia Pelles destaca que há muitas questões envolvidas com a chegada de um bebê, como a variação hormonal da mulher, o estresse com as mudanças na rotina da família, com a falta de sono

Essa falta de desejo, segundo ela, é comum que se estenda por, em média, dois anos.

"Meio amiga"

A ocitocina é um hormônio liberado em grande quantidade quando temos um bebê. Uma mãe que amamenta e que está muito realizada com a maternidade, toda a questão do desejo, da sexualidade, da energia vital que a sexualidade traz para a gente é transferida para a maternidade. Tenho o hábito de dizer para uma mãe de criança de até dois anos que quando ela pega o neném no colo a sensação é de orgasmo. Quase a mesma coisa, de tão intenso que é. O organismo dela já fica plenamente satisfeito. Ela vai buscar mais prazer onde e para quê? Fisiologicamente não se cria essa necessidade de ter relação sexual, né? Por conta disso, a mulher fica meio amiga, comenta Virgínia.

Ah, mas apesar de expor a situação sob os lençóis  e ser criticada por isso -, Sabrina garante que está bem resolvida. Eu tô tranquila com isso, sabia? O Duda e eu conversamos muito e estamos bem. Antes a gente era um casal, agora a gente é uma família, uma potência."

"A gente não pode dizer que toda mulher no pós parto vai ter redução de libido ou vai deprimir. Cada mulher vai ter uma dinâmica única e algumas se sentem mais sexualizadas." Bianca Martins - Psicóloga

Tem que se esforçar

A dica, de acordo com Virgínia Pelles, é a mulher tentar se esforçar um pouco mais para ter esses momentos a dois. Pode valer a pena.

A sensualidade de uma mãe de uma criança pequena tem que se tornar mais mental. É preciso entender que, para que você continue casada, você precisa decidir ter o desejo, decidir ter sexo. Senão, não vai ter mesmo!, aponta.

O problema é comum. A própria Virgínia passou por isso. Já tem 15 anos que tenho estudado esse assunto, desde que passei por uma situação bem crítica no meu relacionamento justamente por conta disso. Eu tive não só a falta de desejo como uma disfunção sexual mesmo depois do primeiro parto. Não conseguia sentir nada, conta.

Por isso, dependendo do caso, pode ser importante buscar ajuda, segundo Bianca, que vai abordar o tema em um encontro com grávidas no curso para gestantes da Balãozinho Glória, no dia 30 de novembro, em Vila Velha.

Esse reencontro do casal, esse encontro de cada um com suas funções de feminino e de masculino, com o olhar para si mesmo e para o parceiro, é um dos temas abordados durante o curso, diz.