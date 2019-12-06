Castelo medieval com 12 metros de altura é atração em Colatina

O castelo chama a atenção dos moradores e de quem passa pela cidade Crédito: Fabricio Britto

Em 23 de maio de 1535, Vasco Coutinho desembarcou no Espírito Santo, e hoje, segundo o IBGE, o Estado já tem 4 milhões de habitantes. Alguns moradores, no entanto, estão fazendo uma verdadeira viagem no tempo, pois habitam - ou estão construindo -verdadeiros castelos. Tanto que o programa "Em Movimento", da TV Gazeta, que vai ao ar nas tardes de sábado, está exibindo uma série sobre o assunto.

Um desses castelos está em Colatina. É o servidor público Ronaldo dos Santos, que está erguendo o seu próprio "império". Sim, o seu próprio castelo! E de próprio punho! Juntamente com um pedreiro, ele já carrega o título de "rei" da cidade. Eu olhei pra cidade e vi que as construções eram todas em formatos retangulares. Não tinha nenhuma curva nelas, explica ele, sobre sua motivação para começar a obra.

Sobre o título de rei, Ronaldo esclarece: a gente tenta ficar no anonimato, mas sempre que vou ao centro, tem alguém que me conhece e comenta: esse ai é o do castelo, é o rei, conta.

Com a fama, até a esposa de Ronaldo, Aurenyr Duarte, entrou na brincadeira, e é chamada de rainha, princesa, entre outros títulos da realeza. Ela conta que a popularidade do castelo faz com que muitas pessoas parem para admirar e registrar o "imóvel" com fotos e vídeos do local. As pessoas pedem pra entrar, pra fotografar. Um dia desses mesmo tinha um monte de gente ali fora filmando. Até tento me esconder um pouquinho, porque não gosto muito não, confessa ela, rindo.

Em compensação, a mãe de Ronaldo, Hilda Cealversário, adora o título de mãe do rei, e até diz que quer um quarto só pra ela na cúpula do castelo. Tem que ter uma vaguinha lá pra mim depois de pronto, né? Eu sou a mãe dele,brinca.

As pessoas, de dentro e fora da cidade, param na frente da construção para filmar e tirar foto. Crédito: Fabricio Britto

POR DENTRO DO CASTELO

No total são 620 metros quadrados e 12 metros de altura. Por dentro da construção, na parte térrea, está provisoriamente a casa da família, que se configura como um loft, com sala, cozinha, quartos e banheiros. Nos andares acima, ainda em construção, Ronaldo pretende dividir os cômodos que hoje estão no primeiro andar. Nas torres ficarão um banheiro e a suíte de casal.

A vista lá de cima serve para restaurar, acabar com o estresse. Com isso aqui não tenho insônia, não tomo remédio pra dormir, revela o rei de colatina. Além disso, a propriedade conta com cerca de 100 animais e árvores frutíferas, plantadas pelo servidor. Esse lugar é o meu abrigo, o meu refúgio, finaliza ele.