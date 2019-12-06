Castelo medieval com 12 metros de altura é atração em Colatina

Em 23 de maio de 1535, Vasco Coutinho desembarcou no Espírito Santo, e hoje, segundo o IBGE, o Estado já tem 4 milhões de habitantes. Alguns moradores, no entanto, estão fazendo uma verdadeira viagem no tempo, pois habitam - ou estão construindo -verdadeiros castelos. Tanto que o programa "Em Movimento", da TV Gazeta, que vai ao ar nas tardes de sábado, está exibindo uma série sobre o assunto.
Um desses castelos está em Colatina. É o servidor público Ronaldo dos Santos, que está erguendo o seu próprio "império". Sim, o seu próprio castelo! E de próprio punho! Juntamente com um pedreiro, ele já carrega o título de "rei" da cidade. Eu olhei pra cidade e vi que as construções eram todas em formatos retangulares. Não tinha nenhuma curva nelas, explica ele, sobre sua motivação para começar a obra.
Sobre o título de rei, Ronaldo esclarece: a gente tenta ficar no anonimato, mas sempre que vou ao centro, tem alguém que me conhece e comenta: esse ai é o do castelo, é o rei, conta.
Com a fama, até a esposa de Ronaldo, Aurenyr Duarte, entrou na brincadeira, e é chamada de rainha, princesa, entre outros títulos da realeza. Ela conta que a popularidade do castelo faz com que muitas pessoas parem para admirar e registrar o "imóvel" com fotos e vídeos do local. As pessoas pedem pra entrar, pra fotografar. Um dia desses mesmo tinha um monte de gente ali fora filmando. Até tento me esconder um pouquinho, porque não gosto muito não, confessa ela, rindo.
Em compensação, a mãe de Ronaldo, Hilda Cealversário, adora o título de mãe do rei, e até diz que quer um quarto só pra ela na cúpula do castelo. Tem que ter uma vaguinha lá pra mim depois de pronto, né? Eu sou a mãe dele,brinca.
POR DENTRO DO CASTELO
No total são 620 metros quadrados e 12 metros de altura. Por dentro da construção, na parte térrea, está provisoriamente a casa da família, que se configura como um loft, com sala, cozinha, quartos e banheiros. Nos andares acima, ainda em construção, Ronaldo pretende dividir os cômodos que hoje estão no primeiro andar. Nas torres ficarão um banheiro e a suíte de casal.
A vista lá de cima serve para restaurar, acabar com o estresse. Com isso aqui não tenho insônia, não tomo remédio pra dormir, revela o rei de colatina. Além disso, a propriedade conta com cerca de 100 animais e árvores frutíferas, plantadas pelo servidor. Esse lugar é o meu abrigo, o meu refúgio, finaliza ele.
Com informações de Diego Araujo, do "Em Movimento"