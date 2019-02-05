Casal capixaba lança websérie com visitas a castelos medievais

Já pensou em teletransportar-se para um ambiente medieval, repleto de detalhes históricos acumulados ao longo dos séculos, com arquitetura, decoração e equipamentos dignos de filme ou dos livros de História? Essa é a intenção da websérie “Caçadores de Castelos”, do Gazeta Online, apresentada pelo casal Romulo Felippe e Svetlana Bertolo. O primeiro episódio será disponibilizado pelo portal nesta quarta-feira, às 20h.

No total, a primeira temporada terá quatro episódios, de no máximo 15 minutos cada, que revelam visitas a estruturas medievais de períodos diversos, situadas na Itália, na França e na Bélgica.

O material foi produzido no segundo semestre do ano passado, durante uma viagem realizada por Romulo e Svetlana, mas tudo começou há bem mais tempo, em meados da década de 1990, quando o jornalista viajou para cobrir um evento de rochas ornamentais em Verona, na Itália.

Na época, Romulo aproveitou o tempo livre para realizar um sonho de infância: visitar um castelo medieval. A estrutura visitada não era muito preparada para receber turistas e o frio era intenso, mas nada atrapalhou a experiência do capixaba, que com o passar dos anos dividiu a paixão pelos séculos passados com a esposa, a empresária Svetlana Bertolo.

Juntos, ao longo de uma década, os dois percorreram mais de 30 mil quilômetros, de carro, em busca de castelos, torres e vilarejos de 14 países. No total, foram mais de 60 locais conhecidos.

“Desde criança já era encantado pela era medieval. Depois que comecei a viajar, sempre fazia registros fotográficos e anotações minhas, mas no ano passado chamei a minha esposa e falei que queria compartilhar a experiência da viagem com amigos e com as pessoas, em geral. Foi um projeto grandioso para nós dois, porque fortalecemos ainda mais a união”, conta Romulo, natural de Cachoeiro, mas radicado em Vitória.

A primeira visita a ser compartilhada no Gazeta Online é ao Castelo de Beseno, na região do Trento, na Itália. Por lá, é possível que o visitante prove uma armadura, além de conhecer técnicas de combate medieval típicas dos séculos 14, 15 e 16. O jornalista lembra que é um grande atrativo para quem está acostumado a chegar em museus e não poder tocar nos objetos.

“É comum que a gente chegue a um museu e não possa tocar nas coisas. Quando soube que poderia vestir a armadura e tudo mais, nem pensei duas vezes”, conta o jornalista, também autor do livro de fantasia medieval “Monge Guerreiro”, relançada no Brasil pela editora Cavaleiro Negro e recentemente lançado na Europa pela editora italiana Newton Compton.

Romulo e Svetlana ainda contarão detalhes de suas passagens pela região da Normandia, na França, e pela Bélgica. Entre os destaques, estão um jantar em um castelo no extremo Norte da Itália, além da hospedagem de uma noite em um outro, desta vez na França.

Caçadores de Castelos