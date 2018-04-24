7 hospedagens em castelos para realizar seu sonho de realeza

Conheça 7 destinos dignos de realeza Crédito: Divulgação

2018 parece ser um ano histórico para a Família Real Britânica. Já não bastasse a Alteza Real Príncipe Harry estar prestes a se casar com Meghan Markle em uma cerimônia real na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor dia 19 de maio, o terceiro filho da Alteza Real Príncipe William, Duque de Cambridge e sua esposa Catherine, Duquesa de Cambridge, nasceu nesta segunda-feira (23).

Mas, caso você não tenha recebido um convite para visitar o novo bebê real ou ir ao casamento, não fique triste! Vejas as 7 hospedagens em castelos dignos de realeza, mas com preços para acessíveis, de acordo com a Booking.com:

Castello Di Pavone - Pavone Canavese, Itália Crédito: Divulgação

Castello Di Pavone  Pavone Canavese, Itália

Caso você esteja em busca de um castelo que foi transformado em um hotel charmoso, O Castello Di Pavone é o seu lugar. Cercado de jardins tropicais, todos os quartos misturam mobília tradicional com comodidades modernas, proporcionando uma verdadeira imersão na história. A propriedade dispõe de uma quantidade considerável de salas de refeições, grandes e pequenas, cada uma em estilo único, que vão te fazer voltar no tempo, com detalhes como candelabros e tetos com viga.

Parador de Cardona Cardona, Espanha Crédito: Divulgação





Parador de Cardona Cardona, Espanha

Com uma atmosfera mágica num castelo do século IX, o Parador de Cardona parece ter saído de um verdadeiro conto de fadas. Dispondo de vistas panorâmicas do interior da Catalunha, design interior em estilo medieval e fiel à História de Cardona, tetos com arcos, paredes de pedra e pátios deslumbrantes, você se sentirá um verdadeiro rei ou rainha. Os hóspedes irão se encantar com as deliciosas e autênticas especialidades catalãs, antes de descansar num quarto charmoso com camas de dossel e uma linda mobília destacada com iluminação aconchegante e tecidos luxuosos.

The Castle Hotel, a Luxury Collection Hotel, Dalian - Dalian, China Crédito: Divulgação

The Castle Hotel, a Luxury Collection Hotel, Dalian  Dalian, China

Devido ao seu estilo bávaro, no The Castle Hotel, por um instante você pode achar que está entre as colinas da floresta negra alemã, quando na verdade está a alguns passos da Xinghai Square - a maior praça urbana do mundo. Oferecendo acomodação de primeira e tratamento de realeza como todo hóspede merece, e cercada de florestas exuberantes, esta acomodação luxuosa tem quartos decorados de maneira elegante, spa e piscina coberta.

Ballynahinch Castle Hotel - Ballynahinch, Irlanda Crédito: Divulgação

Ballynahinch Castle Hotel - Ballynahinch, Irlanda

Situado nos impressionantes bosques do Condado de Galway e com a Cordilheira de 12 Bens de pano de fundo, este castelo de luxo tem vista para um pesqueiro de salmões em sua grande propriedade privativa. Os amantes da natureza podem aproveitar uma série de atividades ao ar livre apropriadas para membros da realeza, como cavalgada em pônei, caça de galinhas ou apenas relaxar e caminhar às margens do lago e do rio admirando a vida selvagem local.

Roch Castle - Roch, Reino Unido Crédito: Divulgação

Roch Castle  Roch, Reino Unido

Este impressionante castelo com vista para a Baía de St Brides transporta os hóspedes para um mundo místico. Datado do século XII, o Roch Castle fica imponentemente no topo de uma colina de pedras destacando-se em meio à paisagem de Pembrokeshire. Os hóspedes podem aproveitar a atmosfera histórica desse refúgio romântico, já que todos os quartos têm decoração luxuosa, oferecendo um ambiente agradável com vistas tanto da costa britânica quanto do interior.

Fairmont Le Chateau Frontenac - Quebec, Canadá Crédito: Divulgação

Fairmont Le Chateau Frontenac  Quebec, Canadá

Situado em Old Quebec, esta propriedade é um patrimônio que tem vistas do Rio São Lourenço e dos muros fortificados. Sendo um ponto turístico por si só, os hóspedes podem se sentir em casa nos quartos luxuosos em estilo europeu, além de relaxar nas instalações do spa e se revigorar após um dia animado explorando os diferentes bairros da cidade de Quebec.

RAAS Devigarh - Delwara, Índia Crédito: Divulgação

RAAS Devigarh  Delwara, Índia