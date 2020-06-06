Amor na quarentena: casal se encontra em supermercado pra matar a saudade

A história é boa demais: um casal de jovens apaixonados decidiu se encontrar, uma vez por mês, no... supermercado. Sim, é o que temos para o momento. Entre corredores, gôndolas e prateleiras, Rayane Souza e Thiago Monteiro matam a saudade dos dias distantes. Em três meses eles se viram apenas três dias. É o amor nos tempos do coronavírus. Desde que a Covid-19 se instalou no Brasil, o casal de namorados optou por ficar separado.
Combinamos de se encontrar, sempre no início do mês, num supermercado de Vila Velha. Além de fazer as compras, aproveitamos para matar a saudade, que é grande. Depois vou para casa dele e fico algumas horas. Não durmo, conta a digital influencer, que vive em Vitória. O motivo de não passar as noites na casa do namorado é simples: os pais dela são idosos. Ou seja, do grupo de risco. Optamos por ficar separados para também preservar a saúde dos meus pais. Moro com eles e não conseguiria ficar longe. E, nas poucas vezes que fui à casa do meu namorado, segui todos os protocolos como usar máscara e álcool em gel, além de lavar bem as mãos, diz a jovem.
Nos três anos e meio de relacionamento, é a primeira vez que eles ficam tanto tempo sem se ver. Tem sido difícil, antes nos encontrávamos quase todos os dias. Sinto falta dela, da nossa rotina. Fazemos tudo junto e, como moro sozinho, sempre tenho saudade, conta o autônomo.
Tudo junto, no caso da dupla, são os eventos que costumam frequentar, o churrasquinho às segundas-feiras em Itapuã e as idas ao shopping para comprar roupas. Para amenizar a situação, eles têm feito videochamadas, trocam dicas de filme e até criaram uma pasta (conjunta) com imagens de decoração para a futura casa. Além da lista com os destinos de viagens que querem fazer. Decidimos que, depois da quarentena, o primeiro lugar visitado será Gramado, conta Rayane.
Thiago acredita que o relacionamento pós-pandemia sairá mais fortalecido. Vamos fortalecer demais, principalmente porque temos conversado bastante sobre nós e ajustando algumas questões de ambos no namoro. Depois disso tudo queremos nos preparar para o noivado. Para a comemoração do próximo dia 12, eles ainda não sabem se estarão juntos. Se o isolamento não permitir, trocarão os presentes em agosto, no corredor do supermercado. E tudo bem.
Desafios
Rayane e Thiago não estão sós. São inúmeras as histórias de namorados que estão sofrendo de saudade com a distância imposta pela pandemia. A psicóloga e comentarista da CBN Vitória, Adriana Müller, explica que a situação é desafiadora. O isolamento social nos leva a reinventar as formas de estar juntos e isso é desafiador. Aqueles que optaram por ficar separados estão tendo como desafio a distância imposta pelo isolamento. Os valores que deram embasamento para tomar essa decisão devem ficar claros, para facilitar passar por esse período, além de ajudar a resolver as dificuldades e dilemas que podem aparecer ao longo do caminho. Esse processo de construção que estão fazendo agora serve como fortalecimento de base pro relacionamento pós-pandemia.
"Aqueles que optaram por ficar separados estão tendo como desafio a distância imposta pelo isolamento. Esse processo de construção que estão fazendo agora serve como fortalecimento de base pro relacionamento pós-pandemia "
Já em relação aos casais que decidiram morar junto nesse período, eles acabam tendo que lidar com situações que são típicas de pessoas casadas. Num relacionamento, o namoro é o momento leve, porque não tem toda a pressão e peso de estar sempre junto. Só que eles estão tendo que lidar antecipadamente com alguns desafios que são da vida de casados, explica Adriana.
Em ambas as situações, é preciso deixar a chama da paixão acesa. A sexóloga Virgínia Pelles diz que existem diversas maneiras de apimentar a relação neste momento. Que tal fazer um striptease por videochamada? É uma excelente estratégia para quem está longe, porque fortalece a ligação e a intimidade entre o casal. A minha dica é que as mulheres apostem em peças fáceis de serem tiradas e que se sintam confortáveis e desejadas. Já para quem tem a oportunidade de ficar junto, o ideal é preparar um ambiente cheio de velas. É possível pedir um delivery de velas beijáveis à base de manteigas, que, quando acesas, transformam-se em deliciosos óleos, ideais para massagens. É uma experiência excelente para aguçar os sentidos e a criatividade.