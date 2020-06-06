Amor na quarentena: casal se encontra em supermercado pra matar a saudade

Thiago Monteiro e Rayane Souza se encontram, uma vez por mês, durante as compras no supermercado Crédito: Divulgação

A história é boa demais: um casal de jovens apaixonados decidiu se encontrar, uma vez por mês, no... supermercado. Sim, é o que temos para o momento. Entre corredores, gôndolas e prateleiras, Rayane Souza e Thiago Monteiro matam a saudade dos dias distantes. Em três meses eles se viram apenas três dias. É o amor nos tempos do coronavírus . Desde que a Covid-19 se instalou no Brasil, o casal de namorados optou por ficar separado.

Combinamos de se encontrar, sempre no início do mês, num supermercado de Vila Velha. Além de fazer as compras, aproveitamos para matar a saudade, que é grande. Depois vou para casa dele e fico algumas horas. Não durmo, conta a digital influencer, que vive em Vitória. O motivo de não passar as noites na casa do namorado é simples: os pais dela são idosos. Ou seja, do grupo de risco. Optamos por ficar separados para também preservar a saúde dos meus pais. Moro com eles e não conseguiria ficar longe. E, nas poucas vezes que fui à casa do meu namorado, segui todos os protocolos como usar máscara e álcool em gel, além de lavar bem as mãos, diz a jovem.

Nos três anos e meio de relacionamento, é a primeira vez que eles ficam tanto tempo sem se ver. Tem sido difícil, antes nos encontrávamos quase todos os dias. Sinto falta dela, da nossa rotina. Fazemos tudo junto e, como moro sozinho, sempre tenho saudade, conta o autônomo.

Tudo junto, no caso da dupla, são os eventos que costumam frequentar, o churrasquinho às segundas-feiras em Itapuã e as idas ao shopping para comprar roupas. Para amenizar a situação, eles têm feito videochamadas, trocam dicas de filme e até criaram uma pasta (conjunta) com imagens de decoração para a futura casa. Além da lista com os destinos de viagens que querem fazer. Decidimos que, depois da quarentena, o primeiro lugar visitado será Gramado, conta Rayane.

Thiago acredita que o relacionamento pós-pandemia sairá mais fortalecido. Vamos fortalecer demais, principalmente porque temos conversado bastante sobre nós e ajustando algumas questões de ambos no namoro. Depois disso tudo queremos nos preparar para o noivado. Para a comemoração do próximo dia 12, eles ainda não sabem se estarão juntos. Se o isolamento não permitir, trocarão os presentes em agosto, no corredor do supermercado. E tudo bem.

Desafios

Rayane e Thiago não estão sós. São inúmeras as histórias de namorados que estão sofrendo de saudade com a distância imposta pela pandemia. A psicóloga e comentarista da CBN Vitória, Adriana Müller, explica que a situação é desafiadora. O isolamento social nos leva a reinventar as formas de estar juntos e isso é desafiador. Aqueles que optaram por ficar separados estão tendo como desafio a distância imposta pelo isolamento. Os valores que deram embasamento para tomar essa decisão devem ficar claros, para facilitar passar por esse período, além de ajudar a resolver as dificuldades e dilemas que podem aparecer ao longo do caminho. Esse processo de construção que estão fazendo agora serve como fortalecimento de base pro relacionamento pós-pandemia.

"Aqueles que optaram por ficar separados estão tendo como desafio a distância imposta pelo isolamento. Esse processo de construção que estão fazendo agora serve como fortalecimento de base pro relacionamento pós-pandemia " Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da CBN Vitória

Já em relação aos casais que decidiram morar junto nesse período, eles acabam tendo que lidar com situações que são típicas de pessoas casadas. Num relacionamento, o namoro é o momento leve, porque não tem toda a pressão e peso de estar sempre junto. Só que eles estão tendo que lidar antecipadamente com alguns desafios que são da vida de casados, explica Adriana.