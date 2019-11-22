Mariana Zuccarello e Isabelle Rangel: elas inovam o piquenique no ES

As amigas Mariana Zuccarello e Isabelle Rangel fazem sucesso na cidade com a The Picnic Box, trabalhando com o conceito de Grazing Table, que preza pelo resgata da unidade que o alimento promove entre aqueles que se reúnem em torno da mesa.
Gostamos de apresentar um comer sem frescuras, porém com muita beleza e encanto. Nossa comida pode chegar até o cliente numa confraternização de negócios, numa reunião com amigos ou mesmo num jantar a dois, conta Mariana.
Os alimentos - queijos, frutas, pães, frios - servidos em caixas ou tábuas são de dar água na boca. As duas também são advogadas. Nos conhecemos no escritório onde estagiei. Nos tornamos amigas e nunca passou pela nossa cabeça naquela época que seríamos sócias. Mas a gastronomia nos uniu. A gente sempre inventou moda na cozinha, conta Isabelle.
O Baú de Mariana Zuccarello
Livro de cabeceira.
O violão. Tocar e cantar foi como desenvolvi a minha autoestima na adolescência. Me abriu um oceano de oportunidades e amizades que serão eternas.
A camiseta do curso de Direito. É uma recordação da garotinha que eu era com meus 18 anos ao entrar na universidade bem longe de casa.
O livro Amor para Corajosos, de Luiz Felipe Pondé é uma daquelas escritas que conversam com você sem rodeios. Eu me identifico com a perspectiva do autor na maioria das vezes e mesmo com todos os medos e receios que a vida nos apresenta, me sinto sempre encorajada para amar.
O Baú de Isabelle Rangel
Adoro.
O espelho da Tailândia que ganhei do meu irmão. Ele é modelo e mora fora do país há mais de 3 anos, e a saudade é forte. Sempre ando com ele na bolsa pra tentar diminuir um pouquinho nossa distância.
A caixa de madeira que meu pai trouxe diretamente do Chile em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ela tem uma gravação interna Siga adelante sin mirar atrás, que significa ter coragem para enfrentar o que tem para vir e aprender com o passado.
O livro Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente - Onde mora o amor. Toda noite pego uma poesia que se encaixa perfeitamente ao meu dia. É uma forma de consolo e ensinamento diário das coisas que passam pela minha cabeça e pelo meu coração.