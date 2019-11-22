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Abrindo o Baú

Mariana Zuccarello e Isabelle Rangel: elas inovam o piquenique no ES

As advogadas e sócias Mariana Zuccarello e Isabelle Rangel mudaram de carreira e atualmente fazem sucesso na Grande Vitória com a empresa de piqueniques ao estilo delivery que coordenam no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 20:38

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 20:38

As amigas Mariana Zuccarello e Isabelle Rangel fazem sucesso na cidade com a The Picnic Box, trabalhando com o conceito de Grazing Table, que preza pelo resgata da unidade que o alimento promove entre aqueles que se reúnem em torno da mesa.
Gostamos de apresentar um comer sem frescuras, porém com muita beleza e encanto. Nossa comida pode chegar até o cliente numa confraternização de negócios, numa reunião com amigos ou mesmo num jantar a dois, conta Mariana.
Os alimentos - queijos, frutas, pães, frios - servidos em caixas ou tábuas são de dar água na boca. As duas também são advogadas. Nos conhecemos no escritório onde estagiei. Nos tornamos amigas e nunca passou pela nossa cabeça naquela época que seríamos sócias. Mas a gastronomia nos uniu. A gente sempre inventou moda na cozinha, conta Isabelle.

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O Baú de Mariana Zuccarello

Livro de cabeceira.

O violão. Tocar e cantar foi como desenvolvi a minha autoestima na adolescência. Me abriu um oceano de oportunidades e amizades que serão eternas.
A camiseta do curso de Direito. É uma recordação da garotinha que eu era com meus 18 anos ao entrar na universidade bem longe de casa.
O livro Amor para Corajosos, de Luiz Felipe Pondé é uma daquelas escritas que conversam com você sem rodeios. Eu me identifico com a perspectiva do autor na maioria das vezes e mesmo com todos os medos e receios que a vida nos apresenta, me sinto sempre encorajada para amar.
O Baú de Isabelle Rangel

Adoro.

O espelho da Tailândia que ganhei do meu irmão. Ele é modelo e mora fora do país há mais de 3 anos, e a saudade é forte. Sempre ando com ele na bolsa pra tentar diminuir um pouquinho nossa distância.
A caixa de madeira que meu pai trouxe diretamente do Chile em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ela tem uma gravação interna Siga adelante sin mirar atrás, que significa ter coragem para enfrentar o que tem para vir e aprender com o passado.
O livro Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente - Onde mora o amor. Toda noite pego uma poesia que se encaixa perfeitamente ao meu dia. É uma forma de consolo e ensinamento diário das coisas que passam pela minha cabeça e pelo meu coração.

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