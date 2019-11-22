Mariana Zuccarello e Isabelle Rangel: elas inovam o piquenique no ES

Adoro.

O espelho da Tailândia que ganhei do meu irmão. Ele é modelo e mora fora do país há mais de 3 anos, e a saudade é forte. Sempre ando com ele na bolsa pra tentar diminuir um pouquinho nossa distância.

A caixa de madeira que meu pai trouxe diretamente do Chile em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ela tem uma gravação interna Siga adelante sin mirar atrás, que significa ter coragem para enfrentar o que tem para vir e aprender com o passado.