Ano Novo: veja 7 destinos que nunca saem de moda

Qual é o destino ideal para receber o ano de 2020? Praia ou cidade? Com neve ou com sol de verão? É melhor comemorar em um destino nacional ou em outro continente? As opções são inúmeras. Por isso, preparamos - junto com a Abreu, agência de turismo - uma lista das cidades que sempre são uma boa opção para fazer a contagem regressiva e receber o novo ano.
Nova York
Cenário de inúmeros filmes sobre o Réveillon, Nova York ganha um brilho especial durante essa época de festas. As pistas de patinação no gelo, a decoração em toda a cidade, as feiras de fim de ano e, principalmente, o espetáculo The Ball Drop, em que a famosa bola da Times Square cai para anunciar a chegada de um novo ano, fazem desse destino sempre uma boa escolha.
Ilha da Madeira
Localizada em meio ao Oceano Atlântico, essa ilha portuguesa encanta com sua agenda de festas religiosas e cheias de tradição. Além das típicas Missas do Parto, a ilha recebe atividades esportivas, noites de apresentações culturais e musicais, além de um show de fogos que já foi reconhecido pelo Livro dos Recordes Guinness como o maior espetáculo de fogos de artifício do mundo.
Paris
Se Paris é conhecida como a Cidade Luz, pode ter certeza que ela fica ainda mais especial durante o fim do ano. Ver a queima de fogos na famosa avenida Champs Elyseés, assistir às projeções de imagens e vídeos no Arco de Triunfo ou presenciar o emocionante show de luzes da Torre Eiffel são as experiências mais recomendadas pela Abreu.
Dubai
O show de fogos em Dubai merece um capítulo à parte. É um dos mais impressionantes do mundo e pode ser apreciado a partir de diferentes pontos da cidade. Os mais conhecidos são os edifícios Burj Khalifa e o Burj Al Arab ou a praia Jumeirah Beach, que oferecem uma vista incrível dos fogos e das diferentes projeções que fazem parte do espetáculo.
Trancoso
Próximo a Porto Seguro, na Bahia, Trancoso tem a grande vantagem de reunir paisagens deslumbrantes e muita natureza com agito e várias festas para comemorar o Réveillon. A Abreu ressalta que o famoso Quadrado do destino reúne muitas opções gastronômicas e bares de primeira qualidade.
Rio de Janeiro
Passar o fim de ano no Rio de Janeiro é uma experiência que todo brasileiro deveria viver. Fazer a contagem regressiva e pular as sete ondas em Copacabana é ainda mais especial acompanhado pelo show de fogos de artifício, que é transmitido ao redor do mundo, tamanha sua importância. Depois da meia-noite, a festa continua com espetáculos musicais e apresentações culturais.
Fernando de Noronha
Queridinho dos famosos, o Réveillon em Noronha ganhou mais força nos últimos anos graças às festas luxuosas realizadas na ilha. Além das comemorações de Ano Novo, a Abreu destaca que Noronha sempre é um destino que vale a pena para os amantes da natureza ou simplesmente para quem quer relaxar junto a um mar cristalino.