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Ano Novo: veja 7 destinos que nunca saem de moda

Confira cidades com festas de Réveillon famosas em todo o mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 11:50

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 11:50

Qual é o destino ideal para receber o ano de 2020? Praia ou cidade? Com neve ou com sol de verão? É melhor comemorar em um destino nacional ou em outro continente? As opções são inúmeras. Por isso, preparamos - junto com a Abreu, agência de turismo - uma lista das cidades que sempre são uma boa opção para fazer a contagem regressiva e receber o novo ano.
Nova York Crédito: Discover América

Nova York

Cenário de inúmeros filmes sobre o Réveillon, Nova York ganha um brilho especial durante essa época de festas. As pistas de patinação no gelo, a decoração em toda a cidade, as feiras de fim de ano e, principalmente, o espetáculo The Ball Drop, em que a famosa bola da Times Square cai para anunciar a chegada de um novo ano, fazem desse destino sempre uma boa escolha.
Ilha da Madeira Crédito: Hugo Reis

Ilha da Madeira

Localizada em meio ao Oceano Atlântico, essa ilha portuguesa encanta com sua agenda de festas religiosas e cheias de tradição. Além das típicas Missas do Parto, a ilha recebe atividades esportivas, noites de apresentações culturais e musicais, além de um show de fogos que já foi reconhecido pelo Livro dos Recordes Guinness como o maior espetáculo de fogos de artifício do mundo.

Paris

Se Paris é conhecida como a Cidade Luz, pode ter certeza que ela fica ainda mais especial durante o fim do ano. Ver a queima de fogos na famosa avenida Champs Elyseés, assistir às projeções de imagens e vídeos no Arco de Triunfo ou presenciar o emocionante show de luzes da Torre Eiffel são as experiências mais recomendadas pela Abreu.

Dubai

O show de fogos em Dubai merece um capítulo à parte. É um dos mais impressionantes do mundo e pode ser apreciado a partir de diferentes pontos da cidade. Os mais conhecidos são os edifícios Burj Khalifa e o Burj Al Arab ou a praia Jumeirah Beach, que oferecem uma vista incrível dos fogos e das diferentes projeções que fazem parte do espetáculo.
Trancoso Crédito: Marcio Filho

Trancoso

Próximo a Porto Seguro, na Bahia, Trancoso tem a grande vantagem de reunir paisagens deslumbrantes e muita natureza com agito e várias festas para comemorar o Réveillon. A Abreu ressalta que o famoso Quadrado do destino reúne muitas opções gastronômicas e bares de primeira qualidade.
Rio de Janeiro Crédito: Luciolla Vilela

Rio de Janeiro

Passar o fim de ano no Rio de Janeiro é uma experiência que todo brasileiro deveria viver. Fazer a contagem regressiva e pular as sete ondas em Copacabana é ainda mais especial acompanhado pelo show de fogos de artifício, que é transmitido ao redor do mundo, tamanha sua importância. Depois da meia-noite, a festa continua com espetáculos musicais e apresentações culturais.
Fernando de Noronha. Crédito: Bruno Lima

Fernando de Noronha

Queridinho dos famosos, o Réveillon em Noronha ganhou mais força nos últimos anos graças às festas luxuosas realizadas na ilha. Além das comemorações de Ano Novo, a Abreu destaca que Noronha sempre é um destino que vale a pena para os amantes da natureza ou simplesmente para quem quer relaxar junto a um mar cristalino.

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