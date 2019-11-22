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Gastronomia

Capixabas mostram por que estão entre os chefs mais promissores do ES

Eles se apaixonaram pela gastronomia e acabaram deixando suas profissões. Apostaram certo! Hoje estão fazendo sucesso em suas especialidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 20:38

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 20:38

Há sete meses Ayres Fonseca abriu a padaria Odara, na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini
Ayres Fonseca comanda a Odara, padaria aberta há pouco mais de sete meses em Vitória. Queria ser músico. Cheguei a tocar em trio elétrico e casamentos, mas a profissão é muito difícil. Preferi não arriscar, conta o jovem que cresceu em Conceição da Barra. O caminho até a cozinha foi longo. Se formou em Engenharia Elétrica, chegou a pensar em cursar Ciências Sociais como segunda graduação, mas acabou optando pela gastronomia após frequentar um curso de comida italiana no Senac. Cozinha representava uma abertura à criatividade e relacionamentos mais livres. Apostei sabendo que tinha respaldo financeiro de um pai que sempre me apoiou.
Apostou certo. Ayres faz parte da nova safra de chefs do Estado que têm se destacado em suas especialidades. Eles sabem que obê-á-bá da vida dentro do universo da gastronomia não é nada fácil. Tem que aguentar horas em pé entre o calor dos fogões e o frio das câmaras, resistir a cortes e queimaduras, conviver com o cheiro de tempero nas mãos e trabalhar no horário em que todos se divertem.
Com o que eles sonham? Restaurantes renomados, viagens, sucesso? Nada disso. Querem ser reconhecidos pela boca. Aposto no simples bem feito. Percebi que havia uma oportunidade no mercado capixaba. E a área de panificação é a engenharia da gastronomia. Eu tinha todos os pré-requisitos, conta. Antes de abrir o próprio negócio, passou pelo Soeta, aqui no Estado, pelo Olympe, do famoso chef francês Claude Troisgros, e pelo Glouton, já eleito o melhor restaurante de Belo Horizonte.
Trabalhando 12 horas por dia e tendo Alberto Landgraf, chef paranaense que tem se destacado no cenário nacional, como referência, ele conta que há um ano não cozinha em casa. Como as pizzas no Kingkone, o poke no MahiMahi e café na Tulha Cafeteria sempre que posso. São meus lugares de refúgio, diz o jovem que escolheu como nome de sua padaria a palavra que remete a brasilidade, tropicalismo e malemolência. Significa algo que é bom e belo. Nada mal para um ex-cantor de trio elétrico.
Descoberta
Após sucesso com um blog de gastronomia, Raissa Furieri deixou a advocacia e abre, em breve, o Delicatus, sem cardápio fixo Crédito: Fernando Madeira
Raissa Furieri Franzotti, 29 anos, aproveita a fama que a sua cozinha tem lhe dado. Tendo em sua memória a galinha ensopada com polenta que a mãe fazia na infância, em Santa Cruz, ela acabou se descobrindo na gastronomia. Sou advogada e estudava para concurso. Há cinco anos criei um blog de gastronomia e através dele comecei a ser chamada para dar aulas em festivais de comida. E esses encontros me trouxeram para esse universo.
Ela é autodidata. Conta que durante um período vivido na Europa teve que cozinhar muito. Também aprendo assistindo muitos vídeos, lendo livros. Sempre fui de ficar testando receitas. Raissa está prestes a abrir as portas do Delicatus, em Vitória, com a proposta de fazer jantares sem cardápio fixo. Prezo a cozinha afetiva, que faz um resgate das memórias e traz um sentimento bom. Além de utilizar os ingredientes de forma correta, interferindo o mínimo possível.
Antes de ter o próprio restaurante cozinhou algumas vezes nos Espigueiro, em Pedra Azul, e no Solar da Praia, em Iriri. Aprendi a lidar com pessoas, a liderar uma equipe, além de criar cardápio e cozinhar para muita gente.
Ela conta que em sua casa é a moqueca de peixe com molho de camarão que faz mais sucesso. Cresci numa vila de pescadores, sempre com muito peixe. Entre as dificuldades da profissão estão o desgaste físico e as horas intensas de trabalho. Carregar muitas coisas é bem desgastante e exaustivo. É um trabalho pesado, diz ela, que pratica triathlon pra relaxar, chegando a pedalar durante quatro horas.
Cozinha afetiva
Mônica e Lucas estão chamando a atenção com a cozinha do Noz Comida Afetiva Crédito: Carlos Alberto Silva
O casal Mônica Castelli e Lucas Borgneth também está chamando a atenção na Capital com a cozinha do Noz Comida Afetiva, que tem a proposta de fazer uma culinária sem modismo. Após se aventurar pela arquitetura, Mônica se rendeu aos encantos da cozinha. Antes de ser chef me tornei cozinheira. Passei por vários restaurantes, onde aprendi o melhor e o pior de cada lugar, um caminho exaustivo, mas com paixão. Ela fez estágio no Aleixo, Oriundi, Mexido, Soeta, Lamar, Riviera e Attimo. Esses três últimos em São Paulo.
Já Lucas, que é músico, mas também se formou em gastronomia, diz que gosta do conceito slow food. Com bons ingredientes, ambiente agradável e atendimento personalizado conseguimos oferecer não só comida, mas uma experiência afetiva. Tentamos implantar ao máximo isso no Noz, conta ele, que começou fazendo eventos e encomendas, além de cozinhar sempre para a família e amigos.
O restaurante está aberto há quatro meses, e Mônica diz que a aposta é na valorização dos ingredientes de produtores locais. O joelho de porco assado com figos e cuscuz marroquino é unanimidade na casa, entrega. Mônica se inspira muito no chef Rodrigo Oliveira, que fez fama com a cozinha autoral brasileira no Esquina Mocotó, que tem uma estrela do Guia Michelin e uma menção no ranking 50 Best da revista inglesa Restaurant para a América Latina. Quando visitei o restaurante fiquei impressionada com a quantidade de pessoas, mesmo a casa sendo afastada, além do estilo de cozinha simples com sabores complexos, conta ela, que guarda na memória o macarrão e o frango com quiabo, receita da avó, e a coxinha de frango na churrasqueira que o pai fazia. Essas receitas me trazem uma memória afetiva.

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