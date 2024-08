Programa de imersão

Lista divulgada: conheça os dez aprovados para a Residência 2024 da Gazeta

Candidatos aprovados vêm de cursos de Jornalismo, Letras e Rádio e TV, feitos no Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Aula inaugural será na próxima quarta (14)

Turma 2024: acima (da esquerda para a direita), Adrielle Mariana, Aline Gomes, André Borghi, Bruno Nézio e Carol Leal. Abaixo, Isabelle Braconnot, Júlio Barros, Louize Lima, Rebeca Fagundes e Yasmin Spiegel. (Rede Gazeta)

Andréia Pegoretti Editora do Curso de Residência / [email protected]

Sextou com s de “saiu a lista”. Para dez candidatos da 27ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, o fim de semana terá um gostinho especial de novo desafio e de brinde à esperada aprovação.

A organização do programa divulgou nesta sexta-feira (9) a lista dos que superaram todas as etapas e conquistaram as dez vagas para imergir pelas áreas da Rede Gazeta, em aulas que já começam na próxima quarta-feira (14). Sete mulheres e três homens foram os escolhidos. Do grupo, oito vieram do curso de Jornalismo; uma, do curso de Rádio e TV; e uma, da graduação em Letras.

As instituições que tiveram o maior número de aprovados foram a Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais, e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com três representantes cada. A lista segue com um selecionado vindo da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), na Bahia; um da Universidade Federal de São João del-Rei, Minas Gerais, um da Estácio de Sá, do Espírito Santo, e um do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, também do Estado.

Os aprovados: confira quem são elas e eles (em ordem alfabética)

Adrielle Mariana - Jornalismo, Universidade Federal de Viçosa (UFV)

- Jornalismo, Universidade Federal de Viçosa (UFV) Aline Gomes - Jornalismo, Universidade Federal de Viçosa (UFV), MG

- Jornalismo, Universidade Federal de Viçosa (UFV), MG André Borghi - Jornalismo, Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Ilhéus, BA

- Jornalismo, Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Ilhéus, BA Bruno Nézio - Jornalismo, Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), MG

- Jornalismo, Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), MG Carol Leal - Jornalismo, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ES

- Jornalismo, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ES Isabelle Braconno t - Jornalismo, Universidade Federal de Viçosa (UFV), MG

t - Jornalismo, Universidade Federal de Viçosa (UFV), MG Júlio Barros - Jornalismo, Estácio de Sá, ES

- Jornalismo, Estácio de Sá, ES Louize Lima - Rádio e TV, Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, ES

- Rádio e TV, Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, ES Rebeca Fagunde s - Jornalismo, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ES

s - Jornalismo, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ES Yasmin Spiegel - Letras, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ES

A aula inaugural, na próxima quarta, será marcada por um encontro dos novos alunos com a jornalista Tati Wuo, ex-residente do programa, hoje produtora de conteúdo e pesquisadora do Caldeirão com Mion (TV Globo).

A escolha pelo nome de Tati para esse bate-papo, aliás, tem uma razão bastante relevante, pois durante os quase quatro meses da imersão na Rede Gazeta os focas vão produzir um programa especial de entretenimento para a TV Gazeta, conteúdo inédito a ser desenvolvido dentro da Residência. A previsão é que atração vá ao ar em dezembro.

O que posso dizer, por ora, pelo que vi e ouvi depois de longas horas de entrevistas com os finalistas, é que nossa expectativa está lá em cima. Esperamos que a diversidade de vivências, experiências e olhares da turma possa construir ricas e inspiradoras entregas para a audiência da TV Gazeta e para os demais veículos da Rede. E o mais importante: queremos também ser ponte de formação e transformação de vidas para esses novos residentes, para que consolidem carreiras na comunicação ou até em outras áreas. Eduardo Fachetti • Gerente de Relações Institucionais e coordenador do Curso de Residência da Rede Gazeta

Fachetti acrescentou que o Curso de Residência terá como eixo central a geração Z. Os focas vão destrinchar os hábitos, sonhos, desafios e desejos dessa galera jovem por meio também de podcasts e materiais especiais.

Como foi o processo seletivo

Puderam concorrer às dez vagas do programa de imersão da Rede Gazeta graduados em quaisquer cursos superiores, cuja conclusão tenha acontecido a partir de dezembro de 2022, ou graduandos que estivessem cursando o último período da faculdade. Com esses mesmos prazos, a participação estendeu-se aos alunos do curso técnico de Rádio e TV.

Na prova objetiva, a fase inicial, os candidatos responderam a uma prova com 30 questões de conhecimentos gerais, Língua Portuguesa e conhecimentos básicos de jornalismo. Seguiram na disputa aqueles que acertarem pelo menos 60% das questões.

A etapa seguinte incluiu a produção do texto e a sugestão de pauta. Por e-mail, os candidatos receberam um link para assistirem a determinado conteúdo e, em seguida, produziram uma matéria jornalística a respeito do tema. A última etapa foi a entrevista individual, que selecionou, ao longo desta semana, dentre os 30 finalistas, os dez aprovados.

