VEM AÍ A NOVA TURMA

Cinco anos após ser “foca”, repórter de A Gazeta fala do encontro de gerações com novatos

Vinicius Zagoto integra o Núcleo de Reportagens e Projetos Especiais de A Gazeta. Ele iniciou a carreira logo após concluir o Curso de Residência em Jornalismo

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:20

Vinicius Zagoto, repórter de A Gazeta, foi residente em 2020 e apresenta a aula inaugural da edição deste ano do curso. Crédito: Acervo pessoal

O evento de abertura do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta terá um gostinho de lembrança para o repórter de A Gazeta Vinicius Zagoto. Há cinco anos ele estava entre os recém-chegados ao mercado, como residente na turma de 2020. De lá pra cá, com uma sequência de matérias especiais e prêmios na prateleira, caberá a Zagoto a missão de apresentar a aula inaugural à nova turma, nesta quarta-feira (13).

A trajetória do jornalista, de 27 anos, é um bom exemplo de como o Curso de Residência pode ser plataforma na transição da faculdade para o mercado de trabalho e no refinamento das habilidades de um jornalista recém-formado. Zagoto fez parte da 23ª turma, a que teve o formado mais atípico dentre todas as edições, no ápice da pandemia.

“Acredito que tenha sido a primeira residência híbrida, a de 2020, por causa da pandemia da covid-19. Fizemos o primeiro mês de casa e só depois fomos para a Redação de Jornalismo. Vimos na prática que, apesar de dar para resolver muitas apurações remotamente, o contato presencial para o jornalista ainda é fundamental”, conta o repórter.

Encontro de gerações

Ao falar da edição deste ano, que voltará a ter 12 alunos – fato que havia ocorrido pela última vez no ano em que ele próprio estava entre os foquinhas, Zagoto enxerga a possibilidade de troca com uma geração que já não é a mesma que a dele: “Estar na aula inaugural é um presente. É uma possibilidade de fazer um encontro de gerações que passaram pelo curso. Os mais novos têm a possibilidade de conhecer trajetória de quem já passou pelo projeto e a gente tem a oportunidade de conhecer novas histórias e descobrir o que eles estão trazendo de novo. Jornalismo é um processo de aprendizagem constante”.

Capixaba de Castelo, Vinícius Zagoto deixou o Espírito Santo em 2017, quando se mudou para Minas Gerais para cursar Jornalismo na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Após concluir o Curso de Residência, foi contratado. “Em janeiro de 2021 entrei na Regional Norte, em Linhares, como repórter de A Gazeta/CBN. Em novembro de 2021 fui chamado para voltar a Vitória e atuar no Radar. Em junho de 2024 passei a integrar o Núcleo de Política, para cobrir as eleições municipais e acabei sendo efetivado no Núcleo de Reportagens e Projetos Especiais. Ao longo desses anos tive e oportunidade de fazer produções para site, rádio e TV e de atuar na checagem de fatos, pelo Projeto Comprova, da Abraji”, conta o ex-residente.

A aula inaugural da 28ª Residência será realizada na sede da Rede Gazeta, aberta para residentes e convidados. A aula será conduzida pelo repórter especial do Estadão Vinícius Valfré, com o tema: “Do centro do poder à Amazônia: o desafio de reportar o Brasil”.

