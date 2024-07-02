Residência 2024: alunos vão produzir programa especial para a TV Gazeta

Que rufem os tambores! A 27ª edição do Curso de Residência em Jornalismo está chegando e, com ela, novidades para a turma de 10 alunos residentes que, entre agosto e novembro, vão mergulhar no dia a dia da produção de conteúdo da Rede Gazeta.
Neste ano, a Residência vai produzir, pela primeira vez, um programa especial para a TV Gazeta. A previsão é que o material vá ao ar em dezembro.
No próximo dia 18 de julho, a Rede Gazeta lança oficialmente o curso deste ano. A repórter de Pop&Arte do portal g1, Carol Prado, é a convidada para a palestra de lançamento, que tem como tema “Como o jornalismo dialoga com os jovens?”.
O evento será no auditório da empresa, em Vitória, com inscrições abertas ao público. Inscreva-se aqui para assistir presencialmente à palestra.
Coordenador do curso, o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, dá outros spoilers da edição deste ano.
" A cada edição, pensamos em um tema principal a ser abordado pelos alunos. Para 2024, nossa escolha foi focar a geração Z. Então, ao longo dos quase quatro meses de atividades, nossos residentes vão destrinchar os hábitos, sonhos, desafios e desejos dessa galera jovem através de podcasts, de matérias especiais e do programa na TV."
As inscrições para o Curso de Residência serão abertas logo após o lançamento, no dia 18 de julho. Podem participar graduados em quaisquer cursos superiores, cuja conclusão tenha acontecido a partir de janeiro de 2022, ou graduand que estejam cursando o último período da faculdade.