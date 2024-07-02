Residência 2024: alunos vão produzir programa especial para a TV Gazeta

" A cada edição, pensamos em um tema principal a ser abordado pelos alunos. Para 2024, nossa escolha foi focar a geração Z. Então, ao longo dos quase quatro meses de atividades, nossos residentes vão destrinchar os hábitos, sonhos, desafios e desejos dessa galera jovem através de podcasts, de matérias especiais e do programa na TV."