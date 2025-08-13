AULA INAUGURAL

“A boa reportagem é difícil, mas é o caminho”: repórter do Estadão abre Curso de Residência em Jornalismo 2025

Jornalista Vinícius Valfré, que atua na cobertura investigativa em Brasília, falou a novos alunos do programa de imersão em conteúdo da Rede Gazeta nesta quarta-feira (13)

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:30

Alunos do 28º curso de Residência de Jornalismo com o repórter especial do Estadão Vinícius Valfré, após aula inaugural. Crédito: Ricardo Medeiros

A 28ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta começou oficialmente na manhã desta quarta-feira (13), com a recepção dos 12 novos alunos, em Vitória. Coube ao repórter investigativo do Estadão Vinícius Valfré, que trabalha na sucursal do jornal em Brasília, abrir os trabalhos para a nova turma. Capixaba, o jornalista falou das relações de poder no Planalto Central, viagens pela Amazônia e o papel das grandes investigações no jornalismo.

“A reportagem é fácil de fazer, mas a boa reportagem é difícil; e ela é o caminho”, recomendou o jornalista, lembrando aos novos residentes – todos com idades entre 22 e 23 anos – que antes do uso de ferramentas como a inteligência artificial (IA) o jornalista precisa dominar o ofício e cultivar o desejo por contar histórias. “A gente tende a achar que as plataformas vão ser o futuro de tudo, mas não é bem assim. O caminho não é começar pela ferramenta. Primeiro vem a reportagem, depois o formato. É importante usar energia nos meios corretos”, recomendou.

O professor da aula inaugural dos novos residentes também defendeu a interdisciplinaridade no jornalismo, especialmente ao tratar de pautas complexas. “Gosto muito quando a reportagem não cabe em uma caixa só: economia, política, meio ambiente. As matérias que atravessam várias disciplinas e conversam com diferentes temas costumam ser as mais fortes”, pontuou.

Vinícius Valfré durante aula inaugural do 28º Curso de Residência em Jornalismo. Crédito: Ricardo Medeiros

A pauta socioambiental

No primeiro contato dos residentes de 2025 com a Rede Gazeta e com o tema que será abordado pelo curso nos próximos meses – a responsabilidade da sociedade e das empresas diante das emergências climáticas -, Vinícius Valfré também refletiu sobre o desafio de lidar com temas ambientais sem cair em estereótipos: “Procuro fugir do binômio: ou abraça árvore e é amigo dos índios, ou condena o agronegócio. A realidade é mais complexa, e falar de meio ambiente não é só uma coisa ou outra”.

“Muitas das nossas investigações no Estadão nascem de uma leitura de cenário. A gente faz coisas do zero, não fica a reboque da agenda. É preciso ler o contexto, ligar os pontos que passam por diferentes temas. Não sou um setorista de meio ambiente, mas essa pauta está em diferentes abordagens que estão à nossa volta”, acrescentou.

Antes da aula de Valfré, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, destacou o compromisso da empresa com a formação de jornalistas e a valorização da profissão. “Nosso negócio principal é o jornalismo. Lendo as apresentações dos residentes, vi que alguém disse que queria fugir de uma rotina de trabalho. Pois aqui, todo dia vai ser diferente. Não haverá um dia igual ao outro.”

Vozes da nova turma

Alunos da 28ª turma do Curso de Residência em Jornalismo durante evento de abertura. Crédito: Ricardo Medeiros

Empolgados com o início da residência, alguns “focas” compartilharam suas primeiras impressões sobre a experiência. Vindo do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Alberto Margon afirmou que encara o curso como uma grande responsabilidade. “Estou muito feliz pela oportunidade. Levo essa experiência com muita dedicação e seriedade. Tenho um respeito enorme pelo campo da comunicação e acredito que o jornalismo é uma forma de alcançar as pessoas e produzir senso crítico”.

Para Renam Linhares, também da Ufes, a residência representa o início de uma jornada: “É como o primeiro passo rumo a uma aventura cheia de descobertas e desafios, mas que vale a pena”, afirmou.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta