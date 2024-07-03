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Saiba como é o processo seletivo do Curso de Residência em Jornalismo

Candidatos passam por três etapas de avaliação para entrar no programa de imersão da Rede Gazeta. Aulas e atividades práticas acontecerão entre agosto e novembro
Eduardo Fachetti

Eduardo Fachetti

Publicado em 

03 jul 2024 às 16:16

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 16:16

Alunos do 26° curso de Residência da Rede Gazeta, Vitória
Alunos da edição 2023 do Curso de Residência da Rede Gazeta: imersão Crédito: Ricardo Medeiros
No próximo dia 18 de julho, a Rede Gazeta lança, pelo 27º ano consecutivo, a edição anual de seu Curso de Residência em Jornalismo. O programa, que oferece a estudantes recém-formados ou prestes a terminar a graduação em quaisquer áreas de conhecimento, terá seu pontapé inicial dado pela repórter de Pop&Arte do g1 Carol Prado. Cadastre-se para a palestra de lançamento.
Nesse mesmo dia, são abertas as inscrições da Residência para os candidatos. Mas você sabe como são escolhidos os alunos?
O coordenador do curso, Eduardo Fachetti, que é gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, explica que o processo seletivo tem buscado, ano após ano, perfis de alunos dispostos a encarar uma jornada de produção multiplataformas.
O jornalismo tem diferentes formas de despertar a atenção e informar o público. O mesmo se aplica ao entretenimento e a outras áreas de comunicação. Então, a Residência não é um curso só para quem tira 10 em tudo; é também, e sobretudo, uma oportunidade para quem gosta de ousar e experimentar.
Eduardo Fachetti - Gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta
A primeira fase da seleção acontece no mesmo ambiente de inscrição dos candidatos: a plataforma Gupy, entre 18 e 28 de julho. Por lá, os candidatos respondem a uma prova com 30 questões de conhecimentos gerais, Língua Portuguesa e conhecimentos básicos de jornalismo. Seguem na disputa os candidatos que acertarem pelo menos 60% das questões.

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A etapa seguinte avalia a produção de texto dos que pleiteiam uma vaga no curso. Por e-mail, os candidatos receberão um link para assistirem a determinado conteúdo e, em seguida, deverão produzir uma matéria jornalística a respeito do tema. Essa etapa acontecerá nos dias 30 e 31 de julho.
Carol Prado, do g1
Carol Prado, do g1, é a palestrante convidada para o lançamento do curso, no dia 18 Crédito: Celso Tavares/Divulgação
Com a soma das notas da primeira e da segunda etapa, serão definidos os finalistas, que vão ser entrevistados por uma banca de profissionais da Rede Gazeta entre os dias 5 e 9 de agosto. Os dez residentes selecionados serão anunciados na noite de 9 de agosto, e as aulas começam efetivamente na semana seguinte, no dia 14 de agosto.

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