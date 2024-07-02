Carol Prado desembarca em Vitória para lançar o 27° Curso de Residência em Jornalismo

Carol Prado fará a palestra que dá início à Residência 2024 da Gazeta Crédito: Celso Tavares/Divulgação

“Tô animada! Acho que vai ser bem legal!” Foi com essa reação que a jornalista Carol Prado, repórter de Pop&Arte e apresentadora do “g1 em 1 minuto” , da Globo, confirmou sua participação no evento de lançamento do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.

Ela será a responsável pela palestra que dá início ao programa de imersão em produção de conteúdo do maior grupo de comunicação do Espírito Santo, no próximo dia 18 de julho.

Carol integra o time do g1 desde 2016. Por lá, escreve sobre lançamentos musicais, polêmicas do mundo pop, apresenta boletins do g1 na TV Globo e é a host do podcast de entrevistas “g1 Ouviu”.

Ao longo da carreira, já produziu reportagens sobre alguns dos maiores festivais de música do mundo e entrevistou artistas como Shakira, Charles Bradley, Sandra Bullock e Mark Hamill.

“Também comecei a carreira num curso bem semelhante à Residência e sei como é legal e enriquecedor para quem faz”, destacou Carol.

A editora de conteúdo da Residência, Andréia Pegoretti, conta que a escolha por uma repórter de entretenimento dá uma pista do que o programa pretende entregar na edição de 2024.

"Nos últimos anos, abordamos a temática de diversidade, as políticas de ESG e o papel de comunidades no contexto social. Neste ano, o Curso de Residência vai se aproximar ainda mais da produção de entretenimento, abordando a geração Z e buscando trabalhar com a turma novas linguagens. Estamos animados e acreditamos que a escolha da Carol como palestrante para o lançamento dará um gás para os que queiram se candidatar." Andréia Pegoretti - Editora do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta

Clique aqui e inscreva-se para assistir presencialmente à palestra de lançamento do 27° Curso de Residência em Jornalismo.

O Curso de Residência em Jornalismo acontecerá entre 14 de agosto e 8 de novembro. Os 10 alunos selecionados vão conhecer, na prática, como é a produção de conteúdo em A Gazeta, TV Gazeta, HZ, programa “Em Movimento” e também no Estúdio Gazeta.