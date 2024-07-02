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Salve a data:  18/07

Carol Prado desembarca em Vitória para lançar o 27° Curso de Residência em Jornalismo

Apresentadora do “g1 em 1 minuto”, da Globo, é também repórter de Pop&Arte. Programa vai selecionar 10 alunos para imersão nos veículos da Rede Gazeta
Eduardo Fachetti

Eduardo Fachetti

Publicado em 

02 jul 2024 às 16:35

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 16:35

Carol Prado, do g1
Carol Prado fará a palestra que dá início à Residência 2024 da Gazeta Crédito: Celso Tavares/Divulgação
“Tô animada! Acho que vai ser bem legal!” Foi com essa reação que a jornalista Carol Prado, repórter de Pop&Arte e apresentadora do “g1 em 1 minuto”, da Globo, confirmou sua participação no evento de lançamento do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.
Ela será a responsável pela palestra que dá início ao programa de imersão em produção de conteúdo do maior grupo de comunicação do Espírito Santo, no próximo dia 18 de julho.
Carol integra o time do g1 desde 2016. Por lá, escreve sobre lançamentos musicais, polêmicas do mundo pop, apresenta boletins do g1 na TV Globo e é a host do podcast de entrevistas “g1 Ouviu”.
Ao longo da carreira,  já produziu reportagens sobre alguns dos maiores festivais de música do mundo e entrevistou artistas como Shakira, Charles Bradley, Sandra Bullock e Mark Hamill.
“Também comecei a carreira num curso bem semelhante à Residência e sei como é legal e enriquecedor para quem faz”, destacou Carol.
A editora de conteúdo da Residência, Andréia Pegoretti, conta que a escolha por uma repórter de entretenimento dá uma pista do que o programa pretende entregar na edição de 2024.
"Nos últimos anos, abordamos a temática de diversidade, as políticas de ESG e o papel de comunidades no contexto social. Neste ano, o Curso de Residência vai se aproximar ainda mais da produção de entretenimento, abordando a geração Z e buscando trabalhar com a turma novas linguagens. Estamos animados e acreditamos que a escolha da Carol como palestrante para o lançamento dará um gás para os que queiram se candidatar."
Andréia Pegoretti - Editora do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta
Clique aqui e inscreva-se para assistir presencialmente à palestra de lançamento do 27° Curso de Residência em Jornalismo.
O Curso de Residência em Jornalismo acontecerá entre 14 de agosto e 8 de novembro. Os 10 alunos selecionados vão conhecer, na prática, como é a produção de conteúdo em A Gazeta, TV Gazeta, HZ, programa “Em Movimento” e também no Estúdio Gazeta.
A experiência também oferece aos residentes conhecimento em assessoria de imprensa e marketing, através de palestras e oficinas práticas.

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