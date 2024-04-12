Nova pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta será lançada na quinta-feira (18)

31° Recall de Marcas A Gazeta realizado no cerimonial Le Buffet em Jardim Camburi Crédito: Vitor Jubini

Chegou a hora de saber quais são as marcas mais lembradas do Espírito Santo, reconhecidas no 32º Recall de Marcas A Gazeta. O estudo, promovido pela Rede Gazeta, e realizado pela Markka Consultoria, pesquisa quais as empresas e organizações que se fixaram na memória do público no último ano, em 80 segmentos. Os resultados serão apresentados na quinta-feira (18/04), no auditório da Rede Gazeta, em um evento de lançamento exclusivo para convidados, às 16h.

De acordo com o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, a 32ª edição tem como tema “contra dados não há argumentos”, e reforça a importância do estudo para as tomadas de decisões nas empresas e a busca por resultados.

“A nossa pesquisa mostra a importância de estabelecer uma conexão com o consumidor e se comunicar com o público capixaba. As marcas mais lembradas estão nesse caminho. Além disso, esse levantamento é importante porque são esses dados que irão nortear futuros investimentos a fim de se conectar ainda mais com o público-alvo”, pontua.

O estudo realizou 1.600 entrevistas com moradores da Grande Vitória, com idade igual ou superior a 16 anos, e questionou aos participantes: "quando eu falo (segmento) em Grande Vitória, que marca lhe vem à cabeça?".