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Nova pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta será lançada na quinta-feira (18)

O estudo feito pela Markka Consultoria realizou 1.600 entrevistas com moradores da Grande Vitória para entender quais as marcas que se fixaram na memória do capixaba no último ano
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

12 abr 2024 às 11:48

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 11:48

31° Recall de Marcas da Rede Gazeta realizado no cerimonial Le Buffet em Jardim Camburi
31° Recall de Marcas A Gazeta realizado no cerimonial Le Buffet em Jardim Camburi Crédito: Vitor Jubini
Chegou a hora de saber quais são as marcas mais lembradas do Espírito Santo, reconhecidas no 32º Recall de Marcas A Gazeta. O estudo, promovido pela Rede Gazeta, e realizado pela Markka Consultoria, pesquisa quais as empresas e organizações que se fixaram na memória do público no último ano, em 80 segmentos. Os resultados serão apresentados na quinta-feira (18/04), no auditório da Rede Gazeta, em um evento de lançamento exclusivo para convidados, às 16h.
De acordo com o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, a 32ª edição tem como tema “contra dados não há argumentos”, e reforça a importância do estudo para as tomadas de decisões nas empresas e a busca por resultados.
“A nossa pesquisa mostra a importância de estabelecer uma conexão com o consumidor e se comunicar com o público capixaba. As marcas mais lembradas estão nesse caminho. Além disso, esse levantamento é importante porque são esses dados que irão nortear futuros investimentos a fim de se conectar ainda mais com o público-alvo”, pontua.
O estudo realizou 1.600 entrevistas com moradores da Grande Vitória, com idade igual ou superior a 16 anos, e questionou aos participantes: "quando eu falo (segmento) em Grande Vitória, que marca lhe vem à cabeça?".
Para marcar o lançamento, o gerente de planejamento da TV Globo, Rafael Aguiar, vai ministrar a palestra “Sintonia com a sociedade: valor inquestionável para as marcas”. Já a pesquisa será apresentada pela sócia-diretora da Markka Consultoria Karina Karam.

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Acesse aqui a revista do Recall de Marcas A Gazeta 2023

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