Acesse aqui a revista do Recall de Marcas A Gazeta 2023

O que faz uma marca ser lembrada pelo público? Quais as estratégias daquelas que conquistam a mente e o coração do consumidor? Essas são algumas das respostas que profissionais de marketing e as empresas vencedoras compartilham na revista Recall de Marcas A Gazeta 2023. A publicação traz os vencedores da 31ª edição do prêmio, além da cobertura completa da festa de entrega dos troféus, com coluna de Renata Rasseli, assim como matérias especiais com análises de especialistas do mercado. A publicação, produzida pelo Estúdio Gazeta, tem versões impressa e digital, que pode ser acessada gratuitamente abaixo:
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Revista Recall de Marcas A Gazeta 2023
Para estar conectado ao consumidor, é preciso ser autêntico. Soluções 360° e recursos de Inteligência Artificial contribuem para se alcançar evidência
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