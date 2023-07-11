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Marcas mais lembradas

Acesse aqui a revista do Recall de Marcas A Gazeta 2023

Publicação, em versões impressa e digital, traz cobertura da festa de premiação, além de conteúdos sobre tendências do marketing e as estratégias das empresas que conquistaram a memória e o coração dos consumidores

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 19:16

Publicado em 

11 jul 2023 às 19:16
Revista do Recall de Marcas A Gazeta traz conteúdos sobre as marcas vencedoras
Revista do Recall de Marcas A Gazeta traz conteúdos sobre as marcas vencedoras Crédito: Flávia Martins
O que faz uma marca ser lembrada pelo público? Quais as estratégias daquelas que conquistam a mente e o coração do consumidor? Essas são algumas das respostas que profissionais de marketing e as empresas vencedoras compartilham na revista Recall de Marcas A Gazeta 2023. A publicação traz os vencedores da 31ª edição do prêmio, além da cobertura completa da festa de entrega dos troféus, com coluna de Renata Rasseli, assim como matérias especiais com análises de especialistas do mercado. A publicação, produzida pelo Estúdio Gazeta, tem versões impressa e digital, que pode ser acessada gratuitamente abaixo:

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Revista Recall de Marcas A Gazeta 2023

Para estar conectado ao consumidor, é preciso ser autêntico. Soluções 360° e recursos de Inteligência Artificial contribuem para se alcançar evidência
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