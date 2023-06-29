Recall de Marcas: empresas mais lembradas no ES recebem prêmio

31º Recall de Marcas da Rede Gazeta foi celebrado nesta quinta-feira (29) Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

Uma noite para celebrar as marcas mais lembradas pelos capixabas em 2023. Nesta quinta-feira (29), aconteceu a festa de premiação do 31° Recall de Marcas de A Gazeta, no Le Buffet, em Jardim Camburi. O evento foi exclusivo para convidados.

A cerimônia reconheceu empresas, instituições e órgãos que são referências nos segmentos em que atuam. A pesquisa foi desenvolvida pela Futura Inteligência e realizou entrevistas em toda a Grande Vitória. Foram 84 categorias avaliadas neste ano. Ao todo, mais de 6.500 marcas foram citadas.

Márcio Chagas, diretor de mercado da Rede Gazeta, reforça que o Recall de Marcas é uma ferramenta importante de pesquisa que auxilia também na avaliação de retorno de investimentos das empresas em todos os setores.

“É, sem dúvida, um termômetro muito aguardado, visto que as empresas investem nas suas estratégias de comunicação durante o ano inteiro. E quando chega o Recall, elas querem saber se cresceram ou se apresentaram bom índice de lembrança. Trata-se de uma prestação de serviço que desenvolvemos ao mercado, que resulta numa grande premiação de homenagem às marcas que fazem diferença em nosso Estado”, explica.

Música de qualidade

Toda grande premiação merece uma festa à altura. E neste ano, a banda Barão Vermelho agitou os mais de 500 convidados aguardados. Sob o comando de Rodrigo Suricato, nos vocais, a banda traz a Turnê ‘Barão 40’ e relembra sucessos inesquecíveis à época de Cazuza e Frejat, como “Exagerado”, “Pro dia nascer feliz”, “Bete Balanço”, entre outros

A apresentação ficou por conta dos jornalistas da TV Gazeta, Fabíola de Paula e Mário Bonella. A produção da festa é assinada pela Camisa 10, de Rimaldo de Sá, e pela equipe de Projetos e Eventos da Rede Gazeta.

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