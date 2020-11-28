Ufes realiza oitava edição do Colóquio de História das Doenças

Profissional de saúde em ação na pandemia de 2020 Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Sebastião Pimentel Franco e Patricia Maria Silva Merlo São professores do Programa de Pós Graduação em História da Ufes

O Colóquio de História das Doenças chega à sua oitava edição em 2020. Desde sua criação, vem projetando o Espírito Santo enquanto polo de difusão de conhecimento sobre a temática, abrindo espaço para o diálogo qualificado que perpassa desde as dinâmicas de surgimento das doenças até as complexas relações entre os sistemas sociais e naturais ao longo do tempo e nos diferentes recortes históricos.

Trata-se de um campo do saber em franca expansão, contudo, mesmo com o crescimento exponencial da produção bibliográfica da área junto aos programas de pós-graduação, ainda há muito o que caminhar.

No atual contexto, em meio à pandemia mundial provocada pela Covid-19 , a história das doenças pode oferecer alternativas para uma maior compreensão do momento vivido e oportunizar a reflexão qualificada sobre as estratégias e caminhos seguidos no enfrentamento de outras doenças ao longo da história. É almejando contribuir para o enriquecimento desse campo que propomos a realização do encontro.

Trata-se de um evento multidisciplinar, aberto a pesquisadores de diferentes áreas e tem como foco fortalecer as múltiplas interfaces de saberes que se conectam no seu em torno. A realização do colóquio é resultado da parceria entre o Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo, o Programa de História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz e o Programa de Pós-Graduação em História FAFICH/UFMG.

Por seu perfil, busca reunir além de profissionais do campo da História, pesquisadores da área de Medicina, Estatística, Sociologia, Enfermagem e Antropologia, oportunizando um debate aprofundado e as trocas de experiências acadêmicas entre diferentes estudiosos do país.

De maneira mais ampla, o colóquio propicia o contato da comunidade universitária e da sociedade capixaba com a produção acadêmica de ponta relacionada a História das Doenças, estreitando assim os laços entre alunos, professores e demais interessados nessa temática.