Ufes realiza oitava edição do Colóquio de História das Doenças

O Colóquio de História das Doenças chega à sua oitava edição em 2020. Desde sua criação, vem projetando o Espírito Santo enquanto polo de difusão de conhecimento sobre a temática, abrindo espaço para o diálogo qualificado que perpassa desde as dinâmicas de surgimento das doenças até as complexas relações entre os sistemas sociais e naturais ao longo do tempo e nos diferentes recortes históricos.
Trata-se de um campo do saber em franca expansão, contudo, mesmo com o crescimento exponencial da produção bibliográfica da área junto aos programas de pós-graduação, ainda há muito o que caminhar.
No atual contexto, em meio à pandemia mundial provocada pela Covid-19, a história das doenças pode oferecer alternativas para uma maior compreensão do momento vivido e oportunizar a reflexão qualificada sobre as estratégias e caminhos seguidos no enfrentamento de outras doenças ao longo da história. É almejando contribuir para o enriquecimento desse campo que propomos a realização do encontro.
Trata-se de um evento multidisciplinar, aberto a pesquisadores de diferentes áreas e tem como foco fortalecer as múltiplas interfaces de saberes que se conectam no seu em torno. A realização do colóquio é resultado da parceria entre o Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo, o Programa de História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz e o Programa de Pós-Graduação em História FAFICH/UFMG.
Por seu perfil, busca reunir além de profissionais do campo da História, pesquisadores da área de Medicina, Estatística, Sociologia, Enfermagem e Antropologia, oportunizando um debate aprofundado e as trocas de experiências acadêmicas entre diferentes estudiosos do país.
De maneira mais ampla, o colóquio propicia o contato da comunidade universitária e da sociedade capixaba com a produção acadêmica de ponta relacionada a História das Doenças, estreitando assim os laços entre alunos, professores e demais interessados nessa temática.
O Colóquio de História das Doenças acontecerá nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro de 2020, e terá, em virtude da pandemia do Covid-19, sua primeira edição em formato totalmente on-line. As inscrições para ouvintes vão até o dia 30 de novembro no site do evento, https://chd-es.com.br, onde também está listada a programação.