Casos de Covid no ES são 96% maiores que os de dengue, zika e chikungunya

No início da pandemia, ficou no imaginário popular: “por que a preocupação com o coronavírus
, se há muito mais casos de zika, chikungunya e dengue juntos?”. Essa premissa, contudo, provou-se totalmente equivocada. As incidências dessas arboviroses estão em número bem inferior quando comparadas com o que a Covid-19 já provocou no Espírito Santo
.
Do início do ano até o dia 5 de setembro, a dengue contabilizava 43.031 casos; o zika, 1.486; e o chikungunya mais 15.130. Até o último dia 5, o novo coronavírus acumulava no ES 117.202 contaminações confirmadas, uma incidência 96% maior do que todas essas arboviroses juntas, que contabilizam 59.647 infecções.
E falando dessas doenças que têm como vetor o mosquito, uma boa notícia, pelo menos. Há quatro semanas 40 municípios, dentre eles lugares turísticos, como Domingos Martins
, não registram qualquer tipo de caso de dengue.