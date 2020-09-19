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Leonel Ximenes

Casos de Covid no ES são 96% maiores que os de dengue, zika e chikungunya

Até 5 de setembro, foram registradas  117.202 ocorrências pelo coronavírus ante 59.647 de todas as três arboviroses juntas

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

19 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

100 mil casos de coronavírus
ES já tem mais de 3,3 mil mortos pelo novo coronavírus Crédito: Geraldo Neto
No início da pandemia, ficou no imaginário popular: “por que a preocupação com o coronavírus, se há muito mais casos de zika, chikungunya e dengue juntos?”. Essa premissa, contudo, provou-se totalmente equivocada. As incidências dessas arboviroses estão em número bem inferior quando comparadas com o que a Covid-19 já provocou no Espírito Santo.
Do início do ano até o dia 5 de setembro, a dengue contabilizava 43.031 casos; o zika, 1.486; e o chikungunya mais 15.130. Até o último dia 5, o novo coronavírus acumulava no ES 117.202 contaminações confirmadas, uma incidência 96% maior do que todas essas arboviroses juntas, que contabilizam 59.647 infecções.

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E falando dessas doenças que têm como vetor o mosquito, uma boa notícia, pelo menos. Há quatro semanas 40 municípios, dentre eles lugares turísticos, como Domingos Martins, não registram qualquer tipo de caso de dengue.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Dengue Zika vírus Chikungunya Covid-19 Coronavírus no ES
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